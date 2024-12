Auf mehr als fünf Millionen Abrufe brachte es die erste Staffel von "School of Champions" nach Angaben der ARD in der Mediathek. Nun steht die Fortsetzung der Serie über ein Ski-Internat in den Startlöchern: Alle Folgen der zweiten Staffel sollen ab dem 31. Januar für ein Jahr lang in der ARD-Mediathek zum Abruf bereitgestellt werden. Darüber hinaus erfolgt auch wieder eine lineare Ausstrahlung: Die ersten vier Folgen laufen am Freitag, den 14. Februar ab 22:50 Uhr im Ersten, vier weitere gibt's einen Tag später ab 23:40 Uhr zu sehen. In diesem Jahr hatte die ARD der Serie aber sogar noch einen Sendeplatz um 20:15 Uhr eingeräumt.

Vor der Kamera sind unter anderem Jakob Seeböck, Josephine Ehlert, Emilia Warenski, Imre Lichtenberger, Luna Mwezi, Mikka Forcher, Moritz Uhl, Gregor Seberg, Ferdinand Hofer, Judith Altenberger, Simon Hatzl und Sarah Spale zu sehen. Regie führte Dominik Hartl nach einem Drehbuch von Samuel Schultschik, Marie Therese Till, Marlene Rudy und Thomas Christian Eichtinger.

Und darum geht es inhaltlich: Im zweiten Schuljahr der "School of Champions" steht für die jungen Talente die halsbrecherische Disziplin der Abfahrt im Fokus des Lehrplans. Der Druck ist für Nikki (Imre Lichtenberger), Georg (Moritz Uhl), Dani (Emilia Warenski) Nawal (Luna Mwezi) und Luca (Mikka Forcher) sehr hoch – emotional wie finanziell. Zumal Trainer Veighofer (Simon Hatzl) unterdessen immer mehr an Macht und Einfluss gewinnt. Gemeinsam mit seinem Lieblingsschüler Bobby (David-Joel Oberholzer), einem Abfahrer-Ass aus einem höheren Jahrgang, schüchtert er die Klasse mit seinen toxischen Trainingsmethoden und seinem manipulativen Verhalten ein und bringt sie gar gegeneinander auf. Trainer Albin (Ferdinand Hofer) und Trainerin Tina (Judith Altenberger) können nichts gegen Veighofer ausrichten. Der immense Leistungsdruck, Sorgen um die Familie, dramatischer Liebeskummer – all das treibt die Internats-Kids um. Alles eskaliert in einem dramatischen Schneesturm.

Fans von "School of Champions" können sich unterdessen schon jetzt auf eine dritte Staffel freuen. Aktuell laufen im Gasteinertal sowie in Wien die entsprechenden Dreharbeiten zur Fortsetzung, deren Ausstrahlung voraussichtlich 2026 erfolgen soll. Produziert wird die Coming-of-Age-Serie, hinter der BR und ORF stehen, von Superfilm in Koproduktion mit Catpics. Als Produzenten fungieren John Lueftner, David Schalko, Katharina Theissen und Sarah Born.