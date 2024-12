Bei "The Biggest Loser" sind in den vergangenen Jahren nicht nur die Pfunde gepurzelt, sondern auch die Quoten. Mit im Schnitt nicht mal fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verzeichnete die Abspeckshow in diesem Jahr ihre bislang schwächsten Einschaltquoten.

Es ist also womöglich die letzte Chance, die Sat.1 seinem Dauerbrenner gewähren wird - und die gibt's 2025 nicht etwa in der Primetime, sondern im Vorabendprogramm. Wie der Privatsender jetzt mitteilte, meldet sich "The Biggest Loser" ab dem 12. Januar zurück und läuft fortan sonntags um 17:45 Uhr. Die Show wechselt damit auf jenen Sendeplatz, auf dem sie in der Vergangenheit über Jahre hinweg für verlässlich hohe Quoten sorgte, ehe der Aufstieg in die Primetime und die zeitweise Umbenennung in "Leben leicht gemacht" folgten. Beim Streamingdienst Joyn steht die erste Folge der neuen Staffel übrigens bereits ab dem 5. Januar zum Abruf bereit.

Insgesamt 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich über 14 Folgen hinweg der Herausforderung des Abnehmens. Zusammen bringen sie nach Angaben des Senders knapp zwei Tonnen Ausgangsgewicht auf die Waage, weshalb das Trainer-Team um Ex-Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin ihnen unter die Arme greifen wollen. Allerdings gibt's diesmal eine Veränderung: "Statt in Teams treten dieses Jahr alle Kandidaten als Einzelkämpfer an. Jeder kämpft für sich", so Christine Theiss.

Wer am Ende das meiste Gewicht verliert, kann sich über einen Gewinn in Höhe von 50.000 Euro freuen. Die Produktion von "The Biggest Loser" übernimmt erneut die hauseigene Produktionsfirma Redseven Entertainment. Bleibt abzuwarten, ob es durch die inhaltlichen Veränderungen und die Rückkehr auf den früheren Sendeplatz gelingen wird, auch bei den Quoten eine Trendwende herbeizuführen.