In den Schauspiel-Kategorien decken die Nominierungen der Deutschen Akademie für Fernsehen ein breites Spektrum ab, zwischen Streaming und TV, Nische und Mainstream. Einige Nominierte waren bereits bei anderen Preisverleihungen im Rennen, andere hingegen sind hier erstmals auf dem Treppchen, so etwa Laura Tonke für ihre Hauptrolle in der ARD-Mediatheken-Serie „Sexuell verfügbar.“ Ebenfalls in der ARD-Mediathek gibt es „37 Sekunden“, wo Marie-Lou Sellem auf eine Auszeichnung für ihre Nebenrolle hoffen kann. Aber auch bei Netflix, RTL Deutschland, ZDF und weiteren ARD-Anstalten darf man die Daumen drücken.

Nominiert sind...

Schauspieler Hauptrolle

Thorsten Merten | Nackt über Berlin | SWR, arte | Studio.TV.Film GmbH, Sehr gute Filme GmbH |

| Nackt über Berlin | SWR, arte | Studio.TV.Film GmbH, Sehr gute Filme GmbH | Florian Brückner | Neue Geschichten vom Pumuckl | RTL+ | NEUESUPER GmbH |

| Neue Geschichten vom Pumuckl | RTL+ | NEUESUPER GmbH | Jörg Hartmann | Tatort – Cash | WDR, ARD | Bavaria Fiction GmbH |

Schauspieler Nebenrolle

Alessandro Schuster | Was wir fürchten | ZDFneo | Bavaria Fiction GmbH |

| Was wir fürchten | ZDFneo | Bavaria Fiction GmbH | Florian Geißelmann | Wer wir sind | MDR, ARD Degeto, NDR für die ARD | VIAFILM GmbH & Co. KG

| Wer wir sind | MDR, ARD Degeto, NDR für die ARD | VIAFILM GmbH & Co. KG Shenja Lacher | Wer wir sind | MDR, ARD Degeto, NDR für die ARD | VIAFILM GmbH & Co. KG |

Schauspielerin Hauptrolle

Kim Riedle | Liebes Kind | Netflix | Constantin Television GmbH |

| Liebes Kind | Netflix | Constantin Television GmbH | Katja Riemann | Reset - Wie weit willst du gehen? | ZDF | Gaumont GmbH |

| Reset - Wie weit willst du gehen? | ZDF | Gaumont GmbH | Laura Tonke | Sexuell verfügbar | ARD Degeto für die ARD | Majestic Filmproduktion GmbH, Dor Film Produktionsgesellschaft m.b.H., VIAFILM GmbH & Co. KG |

Schauspielerin Nebenrolle

Marie-Lou Sellem | 37 Sekunden | ARD Degeto für die ARD | Odeon Fiction GmbH |

| 37 Sekunden | ARD Degeto für die ARD | Odeon Fiction GmbH | Juliane Köhler | Haus aus Glas | WDR, ARD Degeto, arte, BR | Constantin Television GmbH, Beside Productions |

| Haus aus Glas | WDR, ARD Degeto, arte, BR | Constantin Television GmbH, Beside Productions | Luise Heyer | Sörensen fängt Feuer | NDR für ARD | Claussen+Putz Filmproduktion GmbH |

In den vergangenen Wochen wurden bereits in zwei Etappen die Nominierungen in Format- und Gewerks-Kategorien bekannt gegeben. Verliehen wird die DafFNE 2024 allerdings erst im kommenden Jahr, am 21. Februar in Berlin. Über die Preisvergabe entscheidet keine Jury sondern die rund 800 Mitglieder der Akademie, kreative Film- und Fernsehschaffende aller Gewerke. Die Auszeichnung soll somit eine gemeinschaftlich von allen Akademie-Mitgliedern gewählte Anerkennung herausragender kreativer Leistungen in deutschen Fernseh- und Streamingproduktionen: fiktionale wie non-fiktionale. In vielen Gewerken, die zum Gelingen von Fernsehproduktionen unverzichtbar sind, ist sie die einzig relevante Würdigung ihres Schaffens.