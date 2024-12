Mit Wirkung der nächsten Hauptversammlung im Frühjahr 2025 wird Roger Crotti in den Aufsichtsrat der Constantin Film AG bestellt, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Zusätzlich solle er Constantin Film in beratender Funktion unterstützen und seine Branchenexpertise einbringen. Crotti sammelte diese vor allem in seinen 31 Jahren bei Disney, zunächst in der Schweiz, ab 2013 dann in München. Von 2017 bis Mitte 2023 verantwortete er als Geschäftsführer sämtliche Geschäftsbereiche von Disney in der DACH-Region.

Bernhard Burgener, Aufsichtsratsvorsitzender der Constantin Film, erklärt: "Mit Roger Crotti gewinnt unser Aufsichtsrat einen exzellenten Medienmanager. Seine langjährige Erfahrung und sein tiefgehendes Verständnis der Filmindustrie sind für unser Kontrollgremium von unschätzbarem Wert. Im Namen aller Aufsichtsratsmitglieder freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit und heiße ihn herzlich willkommen."

Roger Crotti kommentiert: "Ich freue mich, in den Aufsichtsrat der Constantin Film einzutreten, um meine Erfahrung im deutschsprachigen Medienmarkt einzubringen und an der strategischen Weiterentwicklung eines der renommiertesten Unternehmen der Filmbranche mitzuwirken."