Am Ende der 14. Ausgabe von "Du gewinnst hier nicht die Million" kündigte Stefan Raab die nächste Ausgabe der Show, die eine Art Mix aus "TV Total" und abgespecktem "Schlag den Raab" darstellt, für den 12. Februar 2025 an. Somit gibt's für die Sendung eine rund achtwöchige Pause - die man vielleicht auch dazu nutzen sollte, ein wenig am Format zu schrauben.

Denn auch wenn man sich bei RTL weiterhin vollauf zufrieden gibt und auf die gute Abo-Entwicklung bei RTL+ verweist, zeigten die wöchentlichen Netto-Reichweiten des Formats seit dem fulminanten Start, als die Nettoreichweite noch bis 790.000 Personen lag, doch durchweg nach unten und fielen zuletzt unter der 200.000er-Marke. In dieser Woche hat RTL erstmals keine Zahlen veröffentlicht.

Vor Raabs Winterpause steht am kommenden Samstag nun aber zunächst mal noch "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" auf dem Programm - die Live-Show soll offensichtlich in die Fußstapfen von "Schlag den Raab" treten. Im kommenden Jahr hat Raab dann mit dem ESC-Vorentscheid, der bei RTL und der ARD laufen wird, zudem direkt das nächste Großprojekt vor der Brust.

Interessant ist die recht lange Winterpause trotzdem im Vergleich zu "TV Total": Sebastian Pufpaff gönnt sich bei ProSieben nämlich fast gar keine Pause. Selbst am 2. Weihnachtsfeiertag ist er mit "TV Total Xmas total" zur Stelle, eine Pause gibt's dann lediglich am 1. Januar, ehe am 8. Januar bereits wieder die erste reguläre Folge von "TV Total" im neuen Jahr läuft. Der neue Ableger "TV Total - aber mit Gast" ist montags sogar ohne Pause, also auch am 23.12., 30.12. und 6.1. zu sehen.