Am Mittwoch zeigt das MDR Fernsehen zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zunächst die "exactly"-Reportage "3 Minuten – Der Anschlag von Magdeburg". Darin kommen unter anderem Betroffene zu Wort. Wie verarbeiten sie die Ereignisse dieses Abends? Welche Antworten finden Seelsorgerinnen auf die Verzweiflung vieler Menschen? Der Film von Emma Mack und David Holland, der am Mittwoch ab 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal von "MDR Investigativ" zum Abruf bereitsteht, begleitet auch einen Medizinstudenten, der in der Nacht des Anschlags mit unzähligen Kolleginnen und Kollegen an der Magdeburger Uniklinik Verletzte versorgte. Der junge Mann hat einen Migrationshintergrund. Seit dem Anschlag, sagt er, wird er bedroht, fühlt sich nicht mehr sicher in Magdeburg.

Ab 20:45 Uhr wird es in der Sendung "Fakt ist!" ebenfalls um den Anschlag und seine Folgen gehen, einmalig wird das Format dafür bis 22 Uhr verlängert. Diskutiert werden soll unter anderem die Frage, warum die Behörden nicht auf Warnungen im Vorfeld der Tat reagiert haben. Zur Diskussion mit Moderatorin Anja Heyde eingeladen sind Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU), Dirk Peglow vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, der Soziologe Matthias Quent von der Hochschule Magdeburg-Stendal sowie die Kriminologin Britta Bannenberg.

Darüber hinaus hat sich auch das Meinungsbarometer MDRfragt in seiner jüngsten Umfrage mit dem Anschlag beschäftigt. Online kann auf der Webseite des MDR ab 20:15 Uhr zum Thema mitdiskutiert werden. Im Rahmen von "Fakt ist!" wird außerdem Reporter Stefan Bernschein mit Augenzeugen und Helfern sprechen, er hat zudem Mitglieder aus der MDRfragt-Community zu Gast.