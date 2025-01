am 09.01.2025 - 13:50 Uhr

Das ZDF hat die Ausstrahlung der letzten "Der Staatsanwaltschaft"-Staffel angekündigt. Die vier finalen Folgen der Serie sind ab dem 28. Februar wie gewohnt auf dem angestammten Sendeplatz am Freitagabend um 20:15 Uhr zu sehen. In den vergangenen Jahren gehörte die Reihe mit fast sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zu den stärksten ihrer Art auf diesem Sendeplatz.

Hauptdarsteller Rainer Hunold hatte seinen Abschied bereits im vergangenen Jahr angekündigt - und das mit seinem fortgeschrittenen Alter begründet, Hunold war damals 74 Jahre alt. "Glaubwürdigkeit und Authentizität waren mir immer wichtige Kriterien für die Figuren, die ich gespielt habe. Angesichts meines Alters habe ich mich daher entschlossen, den von mir in über 120 Folgen gespielten Wiesbadener Oberstaatsanwalt Bernd Reuther in den Ruhestand zu entlassen", so der Schauspieler. Er wolle verhindern, dass die Glaubwürdigkeit seiner verkörperten Figur leide, sagte Hunold damals.

Klar ist auch: Ohne Rainer Hunold wird das ZDF die Serie nicht fortsetzen. Denkbar wäre es beispielsweise gewesen, die Rolle des Staatsanwalts einfach neu zu besetzen. Davon sieht man in Mainz jedoch ab. Zu den konkreten Plänen am Freitagabend hat sich der Sender bislang noch nicht in die Karten schauen lassen, zuletzt liefen pro Jahr immer acht Folgen von "Der Staatsanwalt".

Rainer Hunold mimt nun schon seit 2005 den "Staatsanwalt" im ZDF. Die Quoten lagen dabei stets auf einem hohen Niveau, viele Jahre lang sahen im Schnitt zwischen 5 und 6 Millionen Menschen zu. In den "Corona-Jahren" 2022 und 2023 lagen die Reichweiten darüber, im März 2022 sahen bei einer Folge sogar rund siebeneinhalb Millionen Personen zu. In den vergangenen beiden Jahren haben sich die Reichweiten wieder im Normalbereich zwischen 5 und 6 Millionen eingependelt. Der durchschnittliche Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei mehr als 20 Prozent.