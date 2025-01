Die Rocket Beans stellen sich in ihrem Jubiläumsjahr neu auf: Die Muttergesellschaft des Unternehmens hört künftig auf den Namen Beans Entertainment. Gleichzeitig tritt die Abteilung für Auftragsproduktionen unter dem neuen Namen Midflight auf, bislang agierte diese Einheit unter dem Namen Rocket Beans Productions. Das Artist Management der Rocket Beans tritt schon seit Mitte des vergangenen Jahres unter dem Namen "Astronauts" auf.

Darüber hinaus gibt’s auch künftig den Livestream-Kanal Rocket Beans TV, dieser feiert am 15. Januar sein zehnjähriges Bestehen. An diesem Tag sollen auch die neuen Webseiten der Muttergesellschaft und der Produktionstochter Midflight online gehen. Das Jubiläum soll zudem mit einer großen Show am 17. Januar live aus dem XPERION in Hamburg gefeiert werden. Der Livestream-Kanal ist künftig im Unternehmen der einzige Bereich, der das ursprüngliche "Rocket Beans"-Label trägt. Damit wollen die "Beans" ein klares Signal senden: Wo Rocket Beans draufsteht, ist ausschließlich Content für die Community drin.

Die Begründung funktioniert aber auch anders herum: Vor allem das Rebranding der Produktionstochter war nötig geworden, weil in der Branche die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bereichen oft noch zu unklar waren. Dass sich das 2025 ändern muss, war abzusehen. Bereits Mitte 2024 hatte ZDFneo angekündigt, aus der Produktion der von den Rocket Beans produzierten Sendung "Game Two" auszusteigen (DWDL.de berichtete). Das war ein schwerer Schlag für die Produktionsfirma, die damals aber erklärte, an das Format zu glauben.





"Das Rebranding ist ein wichtiger Schritt, um jedem Geschäftsbereich eine eigenständige Identität zu geben."

Arno Heinisch, Geschäftsführer Beans Entertainment GmbH



"Game Two" wird noch bis zum Sommer bei ZDFneo zu sehen sein. Wie es danach weiter geht, ist aktuell unklar. "Wir sind überzeugt, dass Game Two ein unverzichtbarer Bestandteil der deutschen Medienlandschaft ist", sagt Michael Petrescu, Managing Director von Midflight, jetzt. Für die Produktionsfirma hat "Game Two" eine ganz besondere Bedeutung - im Hintergrund dürften alle Verantwortlichen daran arbeiten, das Format auf andere Art und Weise fortzuführen.

Was wird aus "Game Two"?

Ansonsten sei 2024 aber ein erfolgreiches Jahr gewesen, sagt Petrescu. "Wir haben mit Projekten wie der Tagesschau auf Twitch, dem Capcom-Auftritt auf der Gamescom und den Machiavelli-Sessions für den WDR umsatzstarke und renommierte Projekte realisiert. Jetzt wollen wir 2025 auf diesem Erfolg aufbauen."

Dabei soll jetzt auch das Rebranding helfen. "Das Rebranding ist ein wichtiger Schritt, um jedem Geschäftsbereich eine eigenständige Identität zu geben. Wir wollen unseren Fokus schärfen und das Unternehmen zukunftssicher aufstellen", sagt Arno Heinisch, Geschäftsführer der Beans Entertainment GmbH. "Mit der neuen Struktur schaffen wir die Grundlage, um unser Wachstum weiter voranzutreiben und langfristig auch einzelne Geschäftsbereiche auszugründen."