Im vergangenen Herbst erläuterte Guido Reinhardt, der "Alles was zählt" einst aus der Taufe gehoben hatte und im Frühjahr vergangenen Jahres als Produzent wieder die Verantwortung für die von UFA Serial Drama produzierte Soap übernahm, im Gespräch mit DWDL bereits, wie und warum er die RTL-Daily weiterentwickeln will. In diesem Jahr wird nun zunehmend sichtbar, was es damit auf sich hat - vieles davon im Rahmen einer neuen Eventwoche, die vom 17. bis 21. Februar angesetzt ist.

Den Grundstein für Veränderungen hat man bereits zu Beginn des Jahres 2025 damit gelegt, dass ein Brand die Eishalle des Steinkamp-Imperiums in Schutt und Asche gelegt hat, im Rahmen dessen starb gerade auch der von Matthias Brüggenolte dargestellte Justus den Serientod. Die Steinkamps nehmen das in der Serie nun zum Anlass, neben dem Eiskunstlauf ein Medical Retreat für verletzte Leistungssportler aufzubauen, was neue Geschichten ermöglicht.

Und es gibt noch mehr neue Locations: Isabelle und Kilian Reichenbach beziehen ihre exklusiven Penthouse Wohnungen im neuen Reichenbach Townhouse und das Prunkwerk, der stylische Concept Store von Isabelle, wird abends zu einem angesagten Club. Dazu kommen eine Reihe neuer und zurückkehrender Charaktere. Der Influencer Dominik.artefex spielt einen Modejournalisten, Vitali Huk den verletzten Einstänzer Milan Hafner, der ins neue Retreat aufgenommen wird. Als neues Traumpaar der Eistanzszene sollen Milan und Charlie (Shaolyn Fernandes) mit einem Sieg bei der EM den Steinkamps zu einem fulminanten Comeback verhelfen.

Maximilian Schneider kommt in der Rolle des Johannes Hagedorn als neuer Oberarzt ins Krankenhaus und Tanja Tischewitsch kehrt in ihre Rolle der Tina Gouverneur nach zehn Jahren zu "Alles was zählt" zurück. Erstmals vor die Kamera tritt zudem Patrick Linke - von dem das RTL-Publikum bislang vor allem seine markante Stimme beispielsweise aus "Let's Dance" kennt. Er soll als Barkeeper in den Mallorca-Folgen für humorvolle Momente sorgen.