Gleich drei TV-Duell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz wird es im Vorfeld der Bundestagswahl geben. Bei ProSiebenSat.1 ist ein solches Aufeinandertreffen hingegen offensichtlich nicht geplant. Stattdessen hat die Sendergruppe ein "Bürger-Speed-Dating" angekündigt, das am Abend vor der Wahl ausgestrahlt werden soll - also am Samstag, den 22. Februar um 20:15 Uhr.

ProSieben und Sat.1 werden die Sendung, zu der Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel eingeladen sind, parallel übertragen. Das Konzept: Zehn Menschen haben jeweils drei Minuten Zeit, den Kandidaten ihre persönlichen Fragen zu stellen - "im 1:1, unmittelbar, unverfälscht", wie es heißt. Moderiert und eingeordnet wird all das von Linda Zervakis und Paul Ronzheimer.

Der stellvertretende "Bild"-Chefredakteur wird darüber hinaus am Montag, den 10. Februar um 20:15 Uhr auch in der Reportage-Reihe "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" zu sehen sein. Darin will Ronzheimer mit Menschen sprechen, die von der Krise gebeutelt sind, aber auch bei den politischen Entscheidungsträgern nachfragen. Außerdem legt Sat.1 zwei Tage später noch einmal das Format "Kannste (nochmal) Kanzler?" neu auf, in dem diesmal Olaf Scholz und Friedrich Merz von Schülerinnen und Schülern zwischen 7 und 14 Jahren im Klassenzimmer befragt werden.

© Joyn/Richard Hübner Friedrich Merz bei "Kannste (nochmal) Kanzler?" in Sat.1.

ProSieben wiederum setzt im Vorfeld der Wahl zudem auf Jenke von Wilmsdorff, der am Dienstag, den 11. Februar um 20:15 Uhr mit dem "Jenke.Report" über die "Baustelle Deutschland" berichtet. Am Mittwoch, den 19. Februar wiederum zeigt der Sender ab 21:15 Uhr die Dokumentation "Olaf Scholz. Countdown im Kanzleramt", die den Kanzler seit November begleitet. ProSieben verspricht "exklusive Momentaufnahmen" und "exklusive Einblick", die durch ein Gespräch von Moderatorin Katrin Bauerfeind mit dem Bundeskanzler angereichert wird.

Politische Gespräche sollen darüber hinaus auch regelmäßig in den "Newstime"-Ausgaben in Sat.1 geführt werden. Zudem hat der Sender Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel in "Frühstücksfernsehen" eingeladen, um in der Wahlwoche Rede und Antwort zu stehen.