Fast eineinhalb Jahre sind seit dem Start von Dyn vergangen, da erhöht der Sport-Streamingdienst von Axel Springer erstmals seine Preise. Vor allem das flexible monatlich kündbare Abo-Paket wird spürbar teurer: Ab dem 18. März steigt der Preis von bisher 14,50 Euro auf dann 19,50 Euro pro Monat. Im Gegenzug führt Dyn allerdings flexible Vertragslaufzeiten ein. So können Kundinnen und Kunden, die derzeit ein monatlich kündbares Abo haben, in ein neues Abo mit einer Laufzeit von sechs Monaten wechseln und auf diese Weise den bisherigen Preis von 14,50 Euro bezahlen.

Aber auch das Jahres-Abo kostet künftig 14,50 Euro pro Monat und damit immerhin zwei Euro mehr als bisher. Bestehenden Abonnentinnen und Abonnenten will Dyn allerdings anbieten, ihr Jahresabo vorzeitig um ein weiteres Jahr zum bisherigen Preis zu verlängern. Auch Kundinnen und Kunden, die bislang ein Monatsbo hatten, können beim Wechsel in das Jahresabo den Preis von 12,50 Euro erhalten.

© S Nation Media Andreas Heyden

In den kommenden Tagen sollen die Abonnentinnen und Abonnenten "transparent und umfassend" über die neue Preisstruktur informiert werden, heißt es. Auch nach der Erhöhung sollen weiterhin zehn Prozent jedes Abo-Beitrags in die Initiative "Move Your Sport" investiert werden. So kann jeder Abonnent in seinem Profil die Sportart auswählen, die durch Dyn gefördert werden soll. Zehn Prozent der Netto-Abo-Erlöse werden dann der entsprechenden Partnerliga zur Verfügung gestellt, die die Prämie gezielt in die Nachwuchsförderung investiert.