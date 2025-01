Am Freitag geht das RTL-Dschungelcamp in die 18. Staffel - und Fans müssen nicht mehr bis zum späten Abend ausharren, weil der Sender sein Erfolgs-Format erstmals durchgängig um 20:15 Uhr ausstrahlt. Bereits bei der "Legenden-Staffel" im vergangenen Sommer hatte RTL mit dieser Programmierung gute Erfahrungen gemacht, nun tritt also auch das "Original" den Weg in die Primetime an - was auch Werbekunden eine größere Bühne verspricht.

© RTL Lars-Eric Mann

Neu an Bord ist Rewe. Der Handelsriese nutzt seine erste Dschungel-Partnerschaft, um für sein neues Kundenprogramm "Rewe Bonus" zu trommeln, das seit Jahresbeginn an die Stelle von Payback rückte. Neben mehreren Framesplits wird Rewe-Maskottchen "Bo" in besonderer Weise in Szene gesetzt: Wie beim typischen Vorspann der Show, fällt hier die weiße Limousine vom HImmel, ehe Bo aus dem Auto steigt - gefolgt von vielen Münzen, die herausrutschen. Zudem werden Bo und das Bonusprogramm mit Lianen "eingeflogen", in einer weiteren Aktion schlägt sich Bo zudem mit Schatzkarte durchs Buschwerk und findet schließlich ein riesiges Smartphone, aus dem Knetmünzen sprudeln.

Ebenfalls erstmals im Dschungel-Umfeld ist die neue europäische Zahlungslösung der European Payment Initiative, mit der sich Geld von Konto zu Konto senden und empfangen lässt. Diese Funktion steht im Fokus einer speziell für "IBES" entwickelten Werbeintegration. Auch situative Framesplits kommen während der Ausstrahlung zum Einsatz. Ein weiterer Werbe-Neuling ist Studiocanal. Das Produktionshaus bewirbt im Rahmen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" den neuen Film "Paddington in Peru". Dabei agiert der berühmte Bär in einer typischen Dschungel-Szenerie, ehe der TV-Spot startet.

Umfangreich wirbt derweil wieder McDonald's - unter anderem mit dem fast schon traditionellen Product Placement, das einen der ausgezogenen Camper erstmal in einer Filiale der Fast-Food-Kette futtern lässt. Daneben tauchen Burger und Chicken McNuggets wieder anstelle der Camper in auf Basis der Telefon-Voting-Animationen gestalteten Sequenzen auf. Insgesamt soll es vier verschiedene sogenannte "Animation-Action-Moves" geben, die das Thema der jeweiligen Folge aufgreifen und auf der Pre-Split-Position speziell angepasst werden - zusätzlich zu weiteren McDonald's-Integrationen in der Show. Ebenfalls wieder mit dabei ist ein weiterer Klassiker: So sorgt funny-frisch bei erfolgreicher Schatzsuche im Camp mit Chips für Abwechslung zu Reis und Bohnen.

Als Co-Sponsoring-Partner ist unterdessen in diesem Jahr die RUF Lebensmittelwerke KG dabei - mit "HappyCake" und dem "Glücklichmacher"-Tassenpudding als wechselnde Presenter. Weiterer Co-Sponsor ist der Wursthersteller Gutfried. Und auch der Waschbär Simon, Markenbotschafter der Vodafone-Marke SIMon mobile, ist im Dschungel-Umfeld wieder als Werbepartner mit dabei.