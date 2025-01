Vox hat einen Ausstrahlungstermin für die sechste Staffel von "First Dates Hotel" angekündigt. Acht neue Folgen der Datingshow mit Roland Trettl sind ab dem 24. Februar jeweils montags um 20:15 Uhr zu sehen. Überraschend kommt dieser Termin nicht, schließlich läuft in den beiden Wochen zuvor auf diesem Sendeplatz bereits die Promi-Version von "First Dates" (DWDL.de berichtete).

In diesem Jahr öffnet das "First Dates Hotel" seine Pforten wieder auf Mallorca, wo Singles bei Blind Dates die Liebe ihres Lebens finden sollen. Wenn es funkt, können sich die Singles außerhalb des Hotels besser kennenlernen. Sollte das erste Blind Date hingegen nicht zünden, gibt es viele andere Singles im Hotel, die ebenfalls auf der Suche nach der großen Liebe sind.

Für Vox dürfte die Show indes eine sichere Bank sein - im vergangenen Jahr erzielte die Produktion von Warner Bros. im Schnitt über acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Neue Dokusoap-Folgen am Wochenende

Unterdessen hat Vox neuen Dokusoap-Nachschub fürs Wochenende in Aussicht gestellt: So meldet sich "Einmal Camping, immer Camping" ab dem 2. März auf dem bewährten Sendeplatz am Sonntag um 18:10 Uhr mit neuen Folgen zurück, gefolgt von "Ab ins Beet! Die Garten-Soap", die um 19:10 Uhr läuft. Bereits am Samstag, den 22. Februar läuft um 19:10 Uhr "Harte Hunde - Die Urlaubsvertretung". In dem Special springen Ralf Seeger und Steve Staub auf dem Gnadenhof Animal Hope ein, damit deren Leiterin nach 23 Jahren eine Auszeit nehmen kann.

Und auch am 1. März wird es tierisch: Hier ist der unter anderem aus "Hot oder Schrott" bekannte Detlef Steves in seinem neuen Format "Detlef tierisch im Einsatz" zu sehen, um der Frage nachzugehen: "Wieviel Zucht ist Qual?".