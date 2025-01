In zwei Wochen beginnt die Suche nach dem deutschen Act für den nächsten Eurovision Song Contest - ein Projekt, für das die ARD in diesem Jahr bekanntlich Stefan Raab und RTL mit an Bord geholt hat, in der Hoffnung, an den Lena-Erfolg aus dem Jahr 2010 anknüpfen zu können. Über die Jury, die über die Gesangstalente urteilt, war hingegen bislang noch nichts bekannt.

Nun besteht aber auch in diesem Punkt Klarheit: Neben Stefan Raab werden Yvonne Catterfeld und Elton in den drei Shows jene Acts auswählen, die sich in verschiedenen Gesangsrunden beweisen müssen. Ergänzt wird das Trio durch wechselnde Gastjuroren.

Dass Elton in der Jury sitzt, kommt durchaus überraschend, schließlich ist über seine Musikkompetenz bislang nicht viel bekannt. Daraus macht er selbst übrigens keinen Hehl. "Falls sich jemand fragt, was mich dazu qualifiziert - ich sage mal so: Ich bin die Unbekannte in der Raab'schen ESC-Erfolgsformel", erklärte Elton am Freitag. "Und Erfolg ist ja immer auch Teamarbeit. Denn ob Istanbul, Oslo oder Düsseldorf - ich war überall dabei. Muss nichts heißen, ich sag ja nur."

Yvonne Catterfeld wiederum sagte: "Ich freue mich über jede Show, die Musik und im besten Sinne Livemusik als auch Qualität in den Vordergrund stellt. Es gibt so viele außergewöhnliche Musiker und Musikerinnen, die es verdient haben, gehört zu werden. Diese Show ist eine riesige Chance für all diese vielversprechenden Talente, im idealen Fall über Deutschlands Grenzen hinaus."

Die Jury wird in den Live-Shows von "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" am 14., 15. und 22. Februar bei RTL darüber entscheiden, wer sich für das Finale des deutschen Vorentscheids qualifiziert. Dieses wiederum findet am Samstag, den 1. März um 20:15 Uhr statt und wird im Ersten und bei One übertragen - hier hat ausschließlich das Publikum das Sagen. Verantwortlich für die Show ist ein letztes Mal der NDR, der die ESC-Federführung in der ARD ab 2026 an den SWR übergeben wird (DWDL.de berichtete).