Nachdem der "tödliche Dienst-Tag" bei RTL jüngst mit neuen Folgen von "Alarm für Cobra 11" noch schleppend ins Jahr startete, soll Hendrik Duryn ab der kommenden Woche bekanntlich mit dem "Dünentod" neue Impulse setzen. Neben zwei neuen Episoden wird der Privatsender auch noch eine Wiederholung einschieben, ehe schließlich eine neue Krimireihe ihre Premiere feiern wird.

Wie jetzt bekannt wurde, gibt es am Dienstag, den 4. März um 20:15 Uhr erstmals "Alpentod - Ein Bergland-Krimi" zu sehen. Ausgestrahlt werden zunächst zwei Folgen der Reihe, in der Veronica Herres in der Hauptrolle der Kommissarin Birgit Reincke zu sehen ist. Darüber hinaus gehören auch Tim Oliver Schultz und Salka Weber dem Ermittler-Kreis an. In ihrem ersten Fall bekommen sie es mit dem Verschwinden eines elfjährigen Jungen in der Grenzregion zwischen Bayern und Österreich zu tun.

Insgesamt sind vorerst zwei Folgen der neuen "Alpentod"-Krimireihe bei RTL zu sehen, die bis Ende Oktober in Salzburg, Hallein und im Alpenvorland gedreht wurden. Hinter den Filmen, bei denen RTL und ServusTV gemeinsame Sache gemacht haben, steht die Produktionsfirma Warner Bros. ITVP Deutschland. Samira Radsi führt Regie nach Büchern von Stefan Rogall.

An Krimi-Nachschub mangelt es bei RTL aber auch abseits von "Dünentod" und "Alpentod" nicht. Im Rahmen des "tödlichen Dienst-Tags" wird der Kölner Privatsender in den kommenden Wochen auch "Behringer und die Toten" mit Antoine Monot und Cosima Henman fortsetzen. Im weiteren Verlauf startet mit "Morden auf Öd - Ein Insel-Krimi" außerdem noch eine weitere Reihe. Hierin übernehmen Paula Kalenberg und Max Hubacher die Hauptrollen.