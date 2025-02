Eine Fußpflegerin steht im Mittelpunkt der neuen ARD-Serie "Marzahn Mon Amour", für die es nun auch einen Ausstrahlungstermin gibt: Ab Freitag, den 14. März werden alle sechs Folgen in der ARD-Mediathek zum Abruf bereitgestellt. Wenig prominent fällt dagegen der Termin im linearen Programm aus: Im Ersten läuft "Marzahn Mon Amour" am 21. März ab 23:50 Uhr. In den Hauptrollen sind Jördis Triebel, Yvonne Yung Hee Bormann und Deborah Kaufmann zu sehen.

Triebel spielt in der Serie Kathi, bei der es gerade nicht rund läuft. Ihr Mann Heiko (Holger Bülow) ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und es gibt nicht genug Schreibaufträge, um ihre Tochter Lilly (Maja Bons) und sich selbst als Autorin über Wasser zu halten. Kathi braucht einen Plan B für ihre Karriere und bewirbt sich im Kosmetiksalon um die Ecke. So wird sie Fußpflegerin in Berlin-Marzahn, dem einst größten Plattenbaugebiet der DDR. In einem Kosmetiksalon erfährt sie zusammen mit ihren Kolleginnen, die zu Freundinnen werden, tagtäglich mehr über die spannenden, skurrilen und bewegenden Lebensgeschichten ihrer Kundinnen und Kunden.

Regisseurin Clara Zoë My-Linh von Arnim, bekannt durch die mehfach ausgezeichnete Serie "Die Zweiflers", verfilmte den autofiktionalen Bestseller von Katja Oskamp. Leona Stahlmann und Niklas Hoffmann, die den Roman für die Verfilmung adaptiert haben, schrieben die Drehbücher gemeinsam mit Antonia Rothe-Liermann.

Hinter "Marzahn Mon Aour" steht die Produktionsfirma UFA Fiction, Produzentinnen der Serie sind Henriette Lippold und Nataly Kudiabor, ausführende Produzentin ist Leonie Franziska Geisinger, Junior Producer ist Yannik Ablorh-Odjidja.