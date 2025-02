Seit fünf Staffeln führt RTL+ nun schon Ex-Paare in einem luxuriösen Anwesen irgendwo in der Nähe eines Strandes zusammen - und hofft so auf möglichst viel Konfliktpotenzial. In der neuen Staffel von "Ex on the Beach" hat man sich nun zu einer kleinen Anpassung des Konzepts entschieden. Wie jetzt nämlich bekannt wurde, nehmen demnächst erstmals auch Paare an der Show teil.

Konkret hat RTL+ die Teilnahme von Nastia ("Temptation Island") und Tobias ("Take Me Out") sowie Vivi und Mo ("Temptation Island") angekündigt. Sie ziehen als Paare ein - wie die Singles stehen sie aber vor der gleichen Herausforderung: Im Verlauf der Staffel werden sie irgendwann mit einer oder mehreren Ex-Beziehung(en) konfrontiert. Diese Personen ziehen dann ebenfalls in die Villa.

Neben dieser Änderung hat RTL+ jetzt auch bekanntgegeben, welche Singles demnächst in der neuen Staffel zu sehen sein werden. Mit dabei sind viele Personen, die zuvor schon durch verschiedene Reality-Formate getingelt sind. Darunter Calvin Kleinen, der auch noch seinen Bruder Marvin mitbringt. Sie treffen auf die gemeinsamen Exen Franzi und die im Reality-TV noch unbekannte Marta. Und auch Jennifer, die Marvin bei "Are You The One? – Reality-Stars in Love" kennengelernt hat, ist Teil der neuen Staffel.

Wann die neuen Folgen von "Ex on the Beach" zu sehen sein werden, ist aktuell noch unklar. In den vergangenen Jahren ging es aber immer im April oder Mai los. Gut möglich, dass RTL+ bei diesen Rhythmus bleibt. Produziert wird die Realityshow von RTL Studios, zuletzt wurden regelmäßig fast 20 Ausgaben pro Staffel hergestellt.