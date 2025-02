am 24.02.2025 - 10:23 Uhr

Während bei RTL+ heute der Start des "Sommerhaus der Normalos" auf dem Plan steht, geht's bei der Konkurrenz aus Unterföhring los mit einer neuen "Normalo-Staffel" von "Big Brother". So ganz wollte man bei ProSiebenSat.1 dann aber offenbar doch nicht auf bekannte Namen verzichten. So hat man nun angekündigt, dass es regelmäßig Besuch im Container geben wird und jede Woche "ein Promi mit echter Reality-Erfahrung" zu Gast sein soll.

Diese Promis werden jeweils mehrere Tage in den Container ziehen und sollen den Bewohnerinnen und Bewohnern angesichts ihres meist reichen Erfahrungsschatzes aus ähnlichen Formaten mit Rat und Tat zur Seite stehen. Etwas mysteriös kündigt man zudem an, dass "der Promi-Gast wird das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner auch maßgeblich beeinflussen kann und somit die ein oder andere Strategie gehörig aufmischen" werde.

Klar ist unterdessen, wer der erste dieser Promi-Gäste sein wird: Am Dienstag macht Matthias Mangiapane den Anfang. Er sagt: "Big Brother‘ war das erste Reality-Format, das ich als Jugendlicher geschaut habe. Ich habe mir damals immer nur gedacht: ‚Wie können die so verrückt sein und da rein gehen?‘ Heute verdiene ich selbst mein Geld damit." Der Einzug wird live im Rahmen von "Big Brother - Die Show" auf Sixx zu sehen sein.

"Big Brother - Die Show" läuft montags bis freitags um 19:15 Uhr live auf Sixx und Joyn, moderiert in wechselnden Zweier-Konstellationen von Melissa Khalaj, Elena Gruschka, Jochen Bendel und Jochen Schropp. Unabhängig davon gibt's montags bis freitags um 19 Uhr auch eine Tageszusammenfassung, die nur auf Joyn zu sehen sein wird. Auf Joyn gibt's auch den 24-Stunden-Livestream. Den Einzug am heutigen Abend zeigt man neben Joyn ausnahmsweise auch in Sat.1 - allerdings erst zu sehr später Stunde ab 23:15 Uhr, der Livestream auf Joyn startet um 23 Uhr.

Die Staffel dauert diesmal nur 50 Tage, zu Gewinnen gibt's 50.000 Euro. Produziert wird "Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions. Erklärtes Ziel ist es, die "Reality-Stars von morgen" zu entdecken.