Mit DFB.TV startet der DFB - gemeinsam mit der Sportainment Media Group, die hinter Sendern wie Sportdigital steht - an diesem Freitag seinen eigenen Pay-TV-Sender. Dieser ist nicht nur eigenständig für 5,99 Euro im Monat abonnierbar, sondern setzt bei der Verbreitung vor allem auch auf zahlreiche Partner. Schon bei der ersten Ankündigung wurden DAZN, Zattoo, Vodafone und HD+ genannt, wo der Sender entweder zubuchbar oder schon in Paketen integriert ist.

Nun steht fest, dass auch Sky mit an Bord ist. DFB.TV wird ohne zusätzliche Kosten ins Entertainment-Paket von Sky und ins Live-Sport-Abo von Wow integriert Voraussetzung für den Empfang ist auch für die Sky-Kundschaft eine Internetverbindung des Receivers, da der Sender über IP verbreitet wird.

Der Start kurz vor der Fußball-WM kommt nicht von ungefähr: Rund um das Turnier überträgt DFB.TV unter anderem alle Pressekonferenzen mit Spielern, Trainerteam und DFB-Verantwortlichen und zeigt Einblicke in Trainingseinheiten sowie den Teamalltag der Nationalmannschaft.

Außerdem gibt's Live-Spiele aus verschiedenen Wettbewerben des Deutschen Fußball-Bundes, darunter die 2. Frauen-Bundesliga, Spiele der Junior*innen-Nationalteams sowie Wettbewerbe im Amateurbereich, darunter der "Finaltag der Amateure" an diesem Samstag, 23. Mai, von 11:15 Uhr bis voraussichtlich 19:00 Uhr. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Fußball-Archiv mit großen Turniermomenten und legendären DFB-Pokalspielen.

Wolfram Wildhagen, Senior Vice President Sky Commercial & Consumer bei Sky, sagt: "DFB.TV ergänzt unser Sportangebot um Inhalte, die Fußballfans über die großen Wettbewerbe hinaus interessieren - von weiteren Live-Spielen bis hin zu Einblicken rund um die Nationalmannschaften. So bieten wir unseren Kundinnen und Kunden noch mehr Möglichkeiten, den deutschen Fußball zu erleben."