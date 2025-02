"Ludwig" ist für ITV Studios, deren Tochter Big Talk Studios die Serie gemeinsam mit That Mitchell And Webb Company produziert hat, bei den London Screenings gerade das größte Projekt - kein Wunder, war die sechs Folgen umfassende erste Staffel für die BBC doch im Herbst gerade ein echter Hit. Binnen eines Monats nach der Premiere erreichte die Serie über 9,5 Millionen Menschen, womit es der stärkste Start einer fiktionalen Serie seit 2022 war.

Die Krimi-Comedy "Ludwig" wird daher schon bald in Dutzenden Ländern zu sehen sein, laut ITV gibt es inzwischen Verträge für 85 internationale Märkte. In Deutschland hat das ZDF zugeschlagen, das obendrein für die bereits umgehend georderte zweite Staffel auch noch als neuer Koproduktionspartner mit eingestiegen ist.

In der Serie spielt David Mitchell John "Ludwig" Taylor, der eigentlich ein ruhiges Leben führt und Rätsel entwirft. Als dessen eineiiger Zwillingsbruder James auf mysteriöse Weise verschwindet, nimmt er aber dessen Identität an, um die Wahrheit aufzudecken. Kleiner Haken: James war ein hochrangiger Ermittler der britischen Polizei und leitete ein Team, das schwere Verbrechen aufklärt. In dieser Rolle findet er sich also plötzlich unverhofft wieder, was zu allerlei kuriosen Situationen führt, bei denen aber auch enorm viel auf dem Spiel steht. Aber auch die Aufklärung von Verbrechen sind ja letztlich Rätsel, die es zu lösen gilt - und da kennt sich Ludwig schließlich aus.

Die zweite wird wie auch die erste Staffel von Mark Brotherhood geschrieben, David Mitchell übernimmt erneut die Rolle des Ludwig, Anna Maxwell Martin spielt die Frau seines verschollenen Bruders James. Als Executive Producer fungieren Kenton Allen, Mark Brotherhood, David Mitchell, Kathryn O’Connor, Toby Welch und Chris Sussman.