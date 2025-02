Während die NFL pausiert, setzt RTL am späten Sonntagabend auch in diesem Jahr auf "Stern TV am Sonntag". Und wie noch 2024 bekannt wurde, wird der Sender das Format künftig nicht mehr selbst produzieren. Wie die Mittwochs-Ausgaben kommen auch die Folgen zum Abschluss der Woche von der Produktionsfirma i&u (DWDL.de berichtete). So ist auch diese Personalie zu erklären: Steffen Hallaschka, langjähriger "Stern TV"-Moderator, führt künftig auch regelmäßig durch die Sonntags-Ausgabe.

Er führte bereits am vergangenen Sonntag, am Tag der Bundestagswahl, durch die Sendung. Als RTL das Format 2022 an den Start brachte, moderierte Hallaschka einige Ausgaben, ein Jahr später stieg er aber wieder aus. Damals hieß es, er solle sich auf die Sendungen am Mittwochabend konzentrieren. Nun ist klar: Hallaschka wird das Gesicht von beiden "Stern TV"-Ausgaben. Sonntags gehören Mareile Höppner und Dieter Könnes auch weiterhin zum erweiterten Moderationsteam, bislang führte vor allem Könnes durch die Sonntags-Folgen.

Und auch darüber hinaus hat RTL jetzt Änderungen rund um "Stern TV am Sonntag" angekündigt. So will man die Zuschauerinnen und Zuschauer künftig in einer "loungigen Wohnzimmer-Atmosphäre, die Raum für tiefgehende Gespräche und unterhaltsame Momente bietet" begrüßen. Zudem soll künftig jede Ausgabe von einem prominenten Gast geprägt werden, der über aktuelle Projekte und persönliche Herzensthemen spricht. Darüber hinaus sind Servicethemen und Studio-Aktionen geplant.

Christian Schleker, Chefredakteur Primetime bei RTL News, sagt: "Das neue ,stern TV am Sonntag‘ wird persönlicher, moderner und bietet gleichzeitig mehr Star-Power, mehr Story und mehr Nähe. Ich freue mich sehr, dass Steffen Hallaschka zukünftig beide Ausgaben von ,stern TV‘ präsentieren wird. Er ist ein hervorragender Journalist und gleichzeitig bei den Zuschauern extrem beliebt."

Steffen Hallaschka selbst sagt: "Seit fast 15 Jahren ist das ,stern TV‘-Studio mein zweites Zuhause. In dieses ,Wohnzimmer‘ werde ich mir künftig am Sonntagabend immer einen prominenten Gast einladen, den ich gerne näher kennenlernen möchte. Mit mehr Zeit für intensive Gespräche und überraschende Begegnungen wird ,stern TV am Sonntag‘ hoffentlich nicht nur für mich ein regelmäßiges Wochenhighlight." In der Sendung am kommenden Sonntag ist Virologe Hendrik Streeck zu Gast, er wurde gerade für die CDU in den Bundestag gewählt.