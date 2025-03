am 04.03.2025 - 10:36 Uhr

Unter dem Titel "Hass.Hetze.Hoffnung." hat RTLzwei eine zweiteilige True-Crime-Dokumentation über den Mord an der Chinesin Li Yángjié angekündigt. Die Studentin ist 2016 in Dessau ermordet worden, Täter und Täterin wurden später festgenommen und verurteilt. RTLzwei wird die Doku am 25. März zur besten Sendezeit ausstrahlen.

Produziert wurde die Doku von Neos Film Produktion in Zusammenarbeit mit Gute Zeit Film. Das besondere daran: Nach Angaben des Senders stammt die Doku von Nachwuchsfilmschaffenden der asiatisch-deutschen Community. In der Doku soll es aber nicht nur grundsätzlich um den Fall gehen, sondern darüber hinaus auch allgemein um die Rolle von rassistischen Vorurteilen in der öffentlichen Wahrnehmung und polizeilichen Ermittlungen. Privatpersonen, Aktivisten und wissenschaftliche Experten aus der deutsch-asiatischen Community schildern ihre Erfahrungen mit anti-asiatischem Rassismus und zeigen Wege auf, wie er überwunden werden kann.

Nächste Staffel: Garten-Doku geht weiter

Darüber hinaus hat RTLzwei jetzt auch die zweite Staffel eine gänzlich anderen Formats angekündigt. Die Garten-Dokusoap "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" meldet sich am 24. März zurück, die neuen Ausgaben sind dann immer von montags bis freitags ab 16:05 Uhr beim Sender zu sehen. UFA Show & Factual erzählt erneut die Geschichten der verschiedenen Schrebergartenbewohner - dieses Mal erstmals in Mannheim. Gedreht wurde in den Gartenanlagen Mannheim-Waldhof und Mannheim-Süd.

Linear ist "Von Hecke zu Hecke" bislang kein Erfolg gewesen. Die ersten beiden Staffel erreichten in den vergangenen zwei Jahren im Schnitt Marktanteile zwischen 3 und 4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Während das Formats anfangs noch auf dem 17-Uhr-Slot zu sehen war, lief Staffel zwei ab 15 Uhr. Nun also erneut ein Sendeplatzwechsel.