Das Fraunhofer IAIS soll im Rahmen einer Kooperation mit RTL Deutschland seine Expertise in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen einbringen. Entstehen sollen so "wegweisende KI-Lösungen, die speziell auf die Anforderungen des Medienunternehmens zugeschnitten" seien. Dabei liege der zentrale Fokus auf der Entwicklung und Implementierung intelligenter multimodaler Systeme, um innovative Anwendungen im Medienbereich zu schaffen.

Gleichzeitig sollen maßgeschneiderte Datenprozesse und Trainingsmethoden für KI-Modelle in sicheren Datenschutz-konformen Umgebungen entwickelt werden, um Inhalte effizienter und zielgerichteter zu gestalten und auszuspielen. Das Projekt umfasst zentrale Arbeitspakete, von der Datenaufbereitung bis hin zur Bereitstellung von KI-Modellen. Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, lobt die Zusammenarbeit als "vorbildlich für die digitale Souveränität in Europa."

Schmitter: "RTL Deutschland setzt konsequent auf Digitalisierung und Generative KI als einen strategischen Schwerpunkt. Wir konzentrieren uns auf fünf Leuchtturmprojekte mit hohem Potenzial - darunter unser Newsroom of the Future, Video-Produktion, RTL+ Abonnements, Procurement und Vermarktung. Damit nehmen wir eine Vorreiterrolle im deutschen TV- und Streaming-Markt ein und treiben KI-gestützte Produktionsprozesse voran, um Effizienz und Kreativität zu steigern. Gleichzeitig forcieren wir mit zukunftsorientierten Produktionspartnern, KI in Produktionsprozesse einzubinden, um diese zu beschleunigen und effizienter zu machen, damit wir die hohen Investitionen in Inhalte weiter gewährleisten können. Unsere Partnerschaft mit dem Fraunhofer IAIS unterstreicht unser Engagement für diese Innovationen."

Stefan Wrobel, Institutsleiter des Fraunhofer IAIS: "Die Zusammenarbeit mit RTL Deutschland ist ein wichtiger Schritt, um die Möglichkeiten der Generativen KI in der Medienbranche zu erschließen. Wir freuen uns darauf, RTL bei der Entwicklung und Anpassung von datensouveränen Sprachmodellen zu unterstützen. Die Anwendungsmöglichkeiten im Medienbereich sind vielfältig: KI-Sprachmodelle spielen zum Beispiel eine wichtige Rolle bei der Produktion und der Interaktion von Medieninhalten oder der Erkennung von Desinformationen. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe für innovative und verantwortungsvolle KI-Anwendungen in Europa."