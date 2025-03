Bei Joyn investierte ProSiebenSat.1 in den vergangenen Jahren stetig mit überschaubarem Volumen in junge Originals aus dem Comedy-Bereich. Überraschend anhaltend ist seit Herbst 2023 das Investment in tägliche Serien bei Sat.1, wo alles mit der „Landarztpraxis“ begann, die inzwischen in der dritten Staffel läuft. „Wir bewegen uns allein beim linearen Marktanteil 14-59 mit unseren Serien im Bereich von fünf Prozent. Ist das eine Zahl, bei der ich vor Freude in die Luft springe? Noch nicht. Aber gerade Daily Fiction im Vorabend zu etablieren braucht Zeit“, sagt Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1 Media SE, im Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de.

In der Kombination aus linearer Programmierung und OnDemand-Nutzung sei das schon „ein großer Erfolg“ für die Vorabend-Serie, den Pabst wie folgt erklärt: „Wir haben nach vielen kostspieligen Experimenten eine Antwort für diese Zeitschiene gefunden, deren Stabilität das Publikum und der Werbemarkt zu schätzen weiß. Kombiniert mit der Nachgewichtung im Linearen und den Abrufzahlen bei Joyn ist das für uns ein schöner Erfolg, der aufgrund des hohen Volumens auch zu hoher Nutzungsdauer führt.“

Was wohl kaum jemand auf dem Bingo-Zettel stehen hatte für dieses Jahr: Fiction ist bei ProSiebenSat.1 nicht nur bei Sat.1 (und selbstredend damit auch Joyn) geplant. „Glaube ich daran, dass wir mit unserem anhaltenden Investment in dieses Genre nachhaltig erfolgreich sind.? Ja, sehr wohl“, sagt Henrik Pabst, Chief Creative Officer der ProSiebenSat.1 Media SE im Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de. "Deswegen werden wir noch in diesem Jahr auch eine tägliche Serie auf ProSieben und Joyn sehen."

Weitere Angaben zu der Serie machte Pabst noch nicht. Story und Produktionsfirma, aber insbesondere Sendeplatz auf ProSieben bleibt damit vorerst ein Rätsel. Ein Investment in die Daytime erscheint unwahrscheinlich, am späten Nachmittag und frühen Abend sind mit „Taff“ und „Galileo“ zwei Magazin-Marken etabliert, die als unantastbar gelten. Ob das aber noch immer für die „Simpsons“ gilt, ist fraglich. Eine neue tägliche Serie - es wäre für ProSieben die erste seit "Lotta in Love", was von März bis Juli 2006 am Vorabend so unerfolgreich lief, dass es danach auf anderen Sendeplätzen und letztlich am 12. August 2007 um 5.50 Uhr morgens nach 130 Folgen vorzeitig zuendet gebracht wurde.