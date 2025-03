Trauer um Hans Dieter Korff: Der Schauspieler ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben, wie seine Ehefrau Christiane Leuchtmann unter anderem gegenüber dem ZDF bestätigte. Auf Facebook hatte sie die Nachricht bereits durch ein Posting öffentlich gemacht. "Unzähligen Charakteren hast Du, herausragender Menschendarsteller und -kenner, Tiefe, Humor und Leichtigkeit verliehen. Ich lasse Dich reisen, auch wenn es mir das Herz zerreißen möchte", schrieb Leuchtrmann.

Korff prägte das deutsche Fernsehen über Jahrzehnte hinweg. Seit Mitte der 1960er Jahre war der Hamburger in mehr als 160 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, bis ins hohe Alter stand er vor der Kamera. Besondere Popularität erlangte er durch die Rolle des Familienvaters Siegfried "Sigi" Drombusch in der ZDF-Serie "Diese Drombuschs", die von 1983 bis 1994 ausgestrahlt wurde. Zuvor wirkte er bereits in der ZDF-Kindersender "Neues aus Uhlenbusch" als Briefträger "Onkel Heini" mit. Loriot besetzte ihn darüber hinaus 1991 an der Seite von Irm Hermann als Schwager Hellmuth in der Kinokomödie "Pappa ante portas".

Zu sehen war Hans Peter Korff über mehrere Jahre hinweg aber auch in der ZDF-Serie "Der Fürst und das Mädchen" sowie der ARD-Krimiserie "Adelheid und ihre Mörder", später auch in der ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens".