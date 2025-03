Unter dem Dach der RTL-Wissensmarke "Geo" produziert UFA Documentary ein neues Format mit Dirk Steffens. Dabei handelt es sich um die Wissenschaftsserie "Geo Kettenreaktion", deren erste Staffel bereits von diesem Dienstag an auf dem YouTube-Kanal von RTL News abrufbar ist. Veröffentlicht werden zunächst sechs Folgen.

Diese soll erklärtermaßen "einen neuen Blick auf die komplexen Mechanismen" werfen, die unseren Planeten antreiben - "wissenschaftlich fundiert, locker erzählt und mit atemberaubenden Bildern", wie es in der Beschreibung heißt. "Wer mitreden will, muss Bescheid wissen. Unsere neue YouTube-Serie bietet uns die Chance, Wissen ganz anders und neu zu erzählen. Und vor allem so, dass es jeder verstehen kann und es allen Spaß macht", so Dirk Steffens über das Format, das Naturaufnahmen mit aktuellen Forschungsergebnissen und Berichten von Wissenschaftlern und Umweltschützern vereint.

Gezeigt werden soll dabei, dass in der Natur schon kleine Veränderungen weitreichende Veränderungen entfalten - und besagte Kettenreaktion auslösen können. So soll etwa gezeigt werden, was eine Grillwurst mit der Abholzung des Amazonasgebiets oder was eine Online-Bestellung mit den Robben in Namibia zu tun hat.

Die "Geo Kettenreaktion" ist als multimediales Konzept angelegt, das weitere Geschichten auf "Geo.de" und einen begleitenden Podcast umfasst. Darüber hinaus ist außerdem eine Wissenschaftsdokumentation aus der Reihe "Die große Geo-Story" bei RTL vorgesehen, die in der Primetime ausgestrahlt werden soll. Einen Ausstrahlungstermin gibt es hierfür bislang aber noch nicht.