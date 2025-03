Das Erste hat eine neue Miniserie mit Nina Gummich, Thomas Prenn und Amelie Kiefer in der Hauptrollen angekündigt. "Mord auf dem Inka-Pfad" läuft demnach am Mittwoch, den 30. April sowie am Donnerstag, den 1. Mai um 20:15 Uhr. An beiden Abenden sind jeweils zwei Folgen der Produktion zu sehen. In der ARD-Mediathek stehen alle vier Episoden bereits ab dem 19. April zur Verfügung.

Bei "Mord auf dem Inka-Pfad" handelt es sich um ein True-Crime-Drama, das die akribitsche interationale Ermittlungsarbeit nachvollziehbar machen sollen. Es geht um den rätselhaften Mord an einer deutschen Touristin in den peruanischen Anden, mit dem 1997 eine der schwierigsten und umfangreichsten Ermittlungen in der bundesdeutschen Kriminalgeschichte beginnt. Nina Gummich verkörpert eine Münchner Kommissarin, die sich auf eine kräftezehrende Mission begibt, die sie über Jahre hinweg auf drei Kontinente und an ihre persönlichen Grenzen führt.

Nach einer Vorlage von Rolf Basedow schrieb das Autorinnenduo Mika Kallwass und Nina Wolfrum das Drehbuch zu der vierteiligen Krimiserie. Der rätselhafte Fall beruht nicht nur auf wahren Begebenheiten, sondern führte auch zu diplomatischen Spannungen. In der Rolle des israelischen Ehemanns und Tatverdächtigen, der trotz erdrückender Beweislast nicht gesteht, zeigt der preisgekrönte Thomas Prenn eine brillante Leistung. Die Kamera führt der Dokumentarfilmer Andreas Köhler.

Die Dreharbeiten für "Mord auf dem Inka-Pfad" fanden in München und Südafrika statt. Hinter der Miniserie von ARD Degeto und BR steht die Produktionsfirma Westside Filmproduktion.