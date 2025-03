Julia Nageler, Sebastian Meinberg und Marc Seibold sind die Hosts des YouTube-Formats "Das schaffst du nie!" von Bayern 3. In wenigen Tagen gewährt ihnen der BR nun eine Bühne abseits ihrer Show. Wie der Sender mitteilte, darf das Trio das BR Fernsehen gewissermaßen für 24 Stunden übernehmen - als Teil eines Schwerpunkts mit dem Titel "#jungesBayern".

Die Aufgabe von Redakteur Seibold an seine Moderatoren: "Seid Seid 24 Stunden live im BR on air und sammelt so viele Live-Sendeminuten wie möglich." Konkret werden "Tschuggi" und "Meini" vom Mittwoch, den 19. März um 16:00 Uhr bis Donnerstag, den 20. Märt um 16:00 Uhr in unterschiedlichen Programmen des Bayerischen Rundfunks in Erscheinung treten. Geplant ist, dass sie bei "Wir in Bayern" mitkochen, die "Abendschau" komplett übernehmen und bei Bayern 3 eine nächtliche Call-in-Show starten. Darüber hinaus nehmen sie auch auf der "Blauen Couch" von Bayern 1 Platz. Die gesamte Übernahme wird 24 Stunden lang nonstop live im YouTube-Kanal von "Das schaffst du nie!" sowie auf BR.de gestreamt.

Auch abseits der Aktion ist der BR bemüht, sein junges Programm sichtbarer zu machen. So wurde jetzt angekündigt, dass der "Baychtstuhl" der junge Welle Puls, sonst beheimatet bei TikTok, am 27. März um 22:00 Uhr im Studio der BR-Show "Ringlstetter" steht. Zudem verraten die Schauspielerinnen und Schauspieler von "Dahoam is Dahoam" auf den Social-Media-Kanälen der Serie kleine Geheimnisse. Eigentlich stellt das TikTok-Format die Lebenswelt junger Menschen auf dem Land in den Mittelpunkt.

Rund um den Schwerpunkt "#jungesBayern" hat das BR Fernsehen außerdem für den 26. März eine Sonderausgabe seiner Dialogsendung "Jetzt red i" angekündigt. Darin sollen junge Erwachsene mit der Politik über Themen diskutieren, die sie bewegen. Sowohl die Redner als auch das Publikum sind zwischen 18 und 25 Jahre alt.