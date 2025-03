Prime Video hat einen Ausstrahlungstermin für die Escape-Room-Comedy-Show "The Way Out" gefunden. Das Format ist demnach ab dem 24. April auf der Plattform verfügbar. In den vier Ausgaben treten zwei Teams aus Comedians und Content Creators gegeneinander an, um eine Reihe von Escape-Rooms zu meistern. Dabei geht es in einen Märchenwald, auf eine Spooky Kirmes, unter Wasser und nach Las Vegas. In jeder Folge von "The Way Out" muss sich ein Duo aus jedem Team in identisch gestalteten Räumen beweisen.

In den Escape Rooms gilt es nicht nur, versteckte Hinweise zu finden und wissenschaftliche Phänomene zu erkennen, sondern auch körperlichen Einsatz zu zeigen, um als erstes Team den Räumen zu entkommen. Überrascht werden sollen die Teams zudem Cameo-Auftritte. Der Cast für das neue Format war bereits bekannt. Das Team Content Creators besteht aus Papaplatte, CrispyRob, Julia Beautx und Joey‘s Jungle. Sie stellen sich dem Team der Comedians, bestehend aus Michael Kessler, Caro Frier, Wigald Boning und Mirja Boes. Als Hosts der Sendung fungieren Julien Bam und Joon Kim, sie kommentieren gleichzeitig die Versuche der Teams, aus den Escape Rooms zu flüchten.

Teil der Sendung ist auch TikTokerin Dilara, die gleichzeitig auch Biochemikerin ist. Im Studio soll sie für "spannende Einblicke" sorgen, indem sie die Experimente und wissenschaftlichen Phänomene hinter den Rätseln der Escape-Rooms erklärt.

Produziert wird "The Way Out" von der Fabiola GmbH in Zusammenarbeit mit Roses Are Blue. Die Show wurde unter der Leitung von Matthias und Staf Coppens entwickelt, den Erfindern des belgischen Originals. Als Executive Producer zeichnen Oliver Fuchs und Ina Balint-Eck von Fabiola verantwortlich.