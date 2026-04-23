Im Fokus der Übernahme von Sky Deutschland steht die Stärkung des Abo-Geschäfts: Es geht um Größe und jetzt schon mehr als zwölf Millionen zahlende Abonnentinnen und Abonnenten. Auch die Gedankenspiele zu den Sportrechten sorgen schon für große Schlagzeilen. Weniger Beachtung hingegen findet ein anderes Detail: RTL Deutschland wird TV-Provider und das ist nicht ganz unheikel.

Eine kurze Zeitreise: Seit den frühen Premiere-Zeiten - als PayTV via Kabel oder Satellit in die Haushalte kam - war ein Decoder nötig für den Empfang. Erst waren es analoge Premiere-Decoder mit klobigem Schlüssel, dann die berühmt berüchtigte D-Box von Leo Kirch. Diverse Geräte-Generationen vor und nach dem Rebranding zu Sky später folgte dann 2018 der Sky Q-Receiver.

Doch 2024 kam ein Strategie-Wechsel bei Sky Deutschland: Während Sky Q unverändert in den Wohnzimmern vieler Sky-Kundinnen und -Kunden steht, fokussierte man das Marketing und Neukundengeschäft auf einer neuen, kostengünstigeren Box für IPTV - und dem entsprechenden Angebot dazu: Sky Stream. Damit machte sich Sky unabhängiger von Empfangswegen, wurde selbst einer.

Mit Sky Stream lassen sich auch alle großen frei empfangbaren Fernsehsender empfangen, ganz so wie auch bei Waipu TV, Zattoo oder Magenta TV. Ein günstigerer Einstieg via IPTV, damit unabhängig von Kabel oder Satellit, mit der Chance zum Upsell auf teurere Sky-Pakete. Sozusagen die Sky-eigene AppleTV-Box, die nebenbei auch Zugriff auf fast alle anderen großen Streamingdienste ermöglicht.

Im Rahmen der am Mittwoch von der EU-Kommission genehmigten Übernahme von Sky Deutschland gehört nun auch Sky Stream zum Portfolio von RTL Deutschland. Aber auch dauerhaft? Eine Anfrage dazu ließ das Unternehmen am Mittwochabend unbeantwortet. Es wird spannend, schließlich macht RTL Deutschland, sonst Programmveranstalter, künftig wichtigen Partnern wie Vodafone (Kabelnetz) oder Deutscher Telekom (Magenta TV) Konkurrenz als TV-Provider Konkurrenz.

Und wird sich dabei auch ein Stück weit ins Hardware-Geschäft reinfuchsen müssen, irgendwo zwischen Sky Q und Sky Stream. Will man den Ansatz des TV-Providers bei Sky Stream weiterverfolgen und strategisch ausbauen oder fokussiert man sich - neben RTL+ - auf Sky Q einerseits und Wow andererseits? Nicht alle Antworten kann es offenbar am ersten Abend nach der Freigabe aus Brüssel geben.

Kurioserweise übrigens verbreitet RTL Deutschland über Sky Stream dann auch die Sender von ProSiebenSat.1 - während die RTL-Sender bei Joyn bekanntlich weiterhin fehlen.