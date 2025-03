Erst vor einigen Tagen hat Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1 Media SE, im Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de eine Überraschung verkündet: 18 Jahre nach "Lotta in Love" will man bei ProSieben in diesem Jahr wieder eine tägliche Serie an den Start bringen (Hier geht’s zum kompletten Interview). Nun hat der Sender einige Details zur Serie verraten, die von ITV Studios Germany produziert wird: Sie heißt "Die Cooking Academy" und spielt an einer Kochschule für die Sterne-Gastronomie, die Dreharbeiten beginnen noch im März.

Der von ITV Studios produzierte Pilot hat beim Sender ganz offensichtlich verfangen, bestellt sind jetzt jedenfalls direkt 120 Folgen. Einen genauen Starttermin und Sendeplatz gibt es noch nicht, die Ausstrahlung der Folgen soll aber noch in diesem Frühjahr beginnen. Die Serie soll auch für Traffic auf Joyn sorgen, vor allem aber die lineare Platzierung ist spannend. "Taff" und "Galileo" gelten im ProSieben-Programm als gesetzt.

Der Cast der Serie steht jedenfalls schon: Simone Hanselmann spielt eine strenge Academy-Leiterin und Mirco Wallraf mimt den cholerischen Starkoch und Dozenten. Darüber hinaus gibt es konkurrierende Studentinnen und Studenten, mit dabei ist unter anderem Lara Kimpel, die die Hauptfigur Irini Dimitriou verkörpert. In weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem Lea Marlen Woitack, Mirco Wallraf, Brian Rosenkranz und Louis Jérôme Wagenbrenner. Bei allem Wettstreit rund ums Kochen sollen auch Beziehungen und Liebschaften zwischen den Figuren nicht zu kurz kommen.

ProSieben Senderchef Hannes Hiller sagt: "ProSieben steht nicht umsonst verlässlich für Überraschung. Eine tägliche Serie reizt mich schon lange. Aber nicht irgendeine Serie. Mit ‚Die Cooking Academy‘ servieren wir den Joyn- und ProSieben-Zuschauerinnen und -Zuschauern eine Serie, die von der Story, Tonalität, Besetzung und Juicyness einfach ProSieben ist."

Hiller hat sich auch zum strategischen Ziel der Serie geäußert: "Maximale Reichweite". Der Senderchef macht deutlich, dass im Mittelpunkt der Programmentscheidungen auch immer das Zusammenspiel mit Joyn stehe. "Das ist auch ganz klar das Ziel für ‘Die Cooking Academy’: Eine Daily-Soap als neuer, frischer Impuls für ProSieben und gleichzeitig als starker Sehdauertreiber für Joyn, die mit der besonderen ProSieben-Tonalität insbesondere jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer an unseren kostenlosen Superstreamer binden soll." Insbesondere die Wachstumschancen für Joyn hätten in der Budgetierung den Unterschied gemacht, so Hiller, der im Falle der neuen Serie "Binge-Potential" sieht.