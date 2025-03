Sat.1 hat unter dem Titel "Amore unter Palmen" eine neue Sendung angekündigt, die bereits im April erstmals ausgestrahlt werden soll. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Reality- oder Kuppelsendung, sondern um eine Doku-Reihe. In dem von Madame Zheng produzierten Format begleitet man Frauen und Männer aus Deutschland, die ihr Liebesglück irgendwo am anderen Ende der Welt gefunden haben.

Los geht’s am 28. April, "Amore unter Palmen" ist dann immer montags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr in Sat.1 zu sehen. Madame Zheng hat vorerst vier Ausgaben der Reihe für Sat.1 produziert. Erfahrung hat die Produktionsfirma in diesem Bereich jedenfalls reichlich: In Österreich produziert Madame Zheng für ATV das Format ebenfalls, dort geht das Format bald in Staffel sieben.

Nun gibt’s also auch eine deutsche Version. Ob die auch so trashig wird wie das österreichische Original, muss sich erst noch zeigen. Sat.1 kündigt den Inhalt des neuen Formats jedenfalls so an: Die 56-jährige Silvia hat ihren Ehemann Sam zum letzten Mal vor mehr als einem Jahr geküsst - denn er lebt in Gambia. Kevin fliegt nach Thailand, um seinen Online-Flirt Yumii zum ersten Mal persönlich zu treffen. Nadine ist schwer verliebt in Daniel. Doch in natura haben sie sich noch nie gesehen: Zwischen der Deutschen und dem Ecuadorianer liegen tausende Kilometer. In dem neuen Format will man nun der Frage nachgehen, ob die Liebe der Genannten Ländergrenzen überwinden kann.

Am Montagabend folgt "Amore unter Palmen" übrigens auf "Promis unter Palmen", das derzeit noch - mit bescheidenem Erfolg - auf diesem Sendeplatz zu sehen ist.