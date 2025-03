Ab Mai steht der Montagabend bei ProSieben wieder im Zeichen von US-Serien. Für neue Impulse soll dabei die Free-TV-Premiere des "Young Sheldon"-Spinoffs "Georgie & Mandy's First Marriage" sorgen, das der Privatsender hierzulande unter dem verkürzten Titel "Georgie & Mandy" ausstrahlen wird.

Konkret soll die erste Staffel ab dem 5. Mai wöchentlich um 20:15 Uhr in Doppelfolgen laufen. Die Serie schließt direkt an "Young Sheldon" an und begleitet Sheldons Bruder Georgie (Montana Jordan), der mit seiner Frau Mandy (Emily Osment) und Baby bei Mandys Eltern eingezogen ist. Weil die Quoten in den USA stimmten, wurde die Folgenzahl direkt von 13 auf 22 Episoden erhöht.

Direkt im Anschluss an "Georgie & Mandy" wird ProSieben montags außerdem noch zwei Folgen von "Young Sheldon" wiederholen, ehe "9-1-1: Notruf L.A." um 22:00 Uhr in die siebte Staffel startet. Um 22:55 Uhr geht es außerdem mit neuen Folgen der fünften Staffel von "9-1-1: Lone Star" weiter.