Hört Sport1 schon bald auf den Namen Show1? Diese Vermutung legt zumindest ein neues Video-Portal nahe, die Sport1 jetzt kurzfristig gestartet hat: Unter Show1.tv wolle man "allen Entertainment-begeisterten Usern" jene Entertainment-Formate anbieten, die bereits im Free-TV auf Sport1 laufen.

Konkret stehen auf der neuen Plattform neben dem Livestream auch On-Demand-Inhalte von "My Style Rocks", "Masterchef Germany", "Power of Love" und "Exatlon Germany" zum Abruf bereit. Bislang ließen sich die Eigenproduktionen des Senders vor allem auf YouTube zeitunabhängig abrufen. Nun sollen die Nutzerinnen und Nutzer lieber auf die eigene Plattform gelenkt werden. "Neben dem Web-Angebot show1.tv wird in den kommenden Wochen auch eine gleichnamige App gelauncht werden, auf der wir unsere Entertainment-Formate anbieten", erklärte ein Sport1-Sprecher am Mittwoch gegenüber DWDL.

Der neue Sport1-Geschäftsführer Matthias Reichert hatte erst jüngst in Aussicht gestellt, eine neue digitale Heimat für die Shows seines Senders starten zu wollen. Im Raum steht auch eine generelle Umbenennung. "Eine Entscheidung darüber wird voraussichtlich Richtung zweiter Jahreshälfte fallen", sagte Reichert der "Süddeutschen Zeitung".

Gut möglich, dass in Zukunft auch im linearen Programm nur noch Sport-Übertragungen unter der Marke Sport1 zu sehen sein sein werden - ähnlich wie es ProSieben und Sat.1 mit der Marke "ran" bereits tun. Gegenüber "Bild" erklärte Reichert nun: "Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir mit dem Entertainment-Bereich entsprechende Anpassungen im Namen vornehmen werden."