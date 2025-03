Während RTL nachmittags mit seinen Gerichtsshows vor allem mit Blick auf die Gesamt-Reichweiten noch immer recht ansehnliche Werte erzielt und ab 17:30 Uhr mit "Unter uns" dann auch beim jungen Publikum die Quoten wieder anziehen, war der 17-Uhr-Platz dazwischen zuletzt ein Problemfall. Zu sehen gibt es dort seit Mitte Januar "Verklag mich doch".

Dass man Christopher Posch explizit in den Titel der Sendung aufgenommen hat und auf ihn als alleiniges Gesicht des Formats anstellte von wechselnden Juristen setzt, hat der Quote offenbar nicht geholfen. Meist konnte die Sendung weder in Sachen Gesamt-Reichweite, noch in der (erweiterten) Zielgruppe überzeugen - am gestrigen Mittwoch etwa lag der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen nur bei 4,9 Prozent.

Nun zieht RTL jedenfalls Konsequenzen und nimmt das Format zum Ende dieser Woche aus dem Programm. Noch stehen zwar bereits produzierte neue Folgen aus, was damit geschehen wird, werde man aber zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Denkbar auch, dass sie bei Vox landen - dort kommt das Format ursprünglich her und dort war es zwischenzeitlich auch wieder mit Wiederholungen aufgetaucht, allerdings auch mit mäßigem Erfolg.

Ersatzweise startet am kommenden Montag dann um 17 Uhr die neue Staffel von "Der Blaulicht Report - Die neuen Einsätze". RTL hatte das eigentlich schon eingestellte Format im vergangenen Jahr für einige Wochen wiederbelebt, nun kehrt es erneut mit neuen Folgen zurück.