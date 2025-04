Zwei Monate nach dem Wechsel ins Free-TV schraubt RTL in den beiden Wochen vor Ostern am Konzept von Stefan Raabs wöchentlicher Show "Du gewinnst hier nicht die Million". Für den 9. und 16. April hat der Privatsender jetzt zwei Promi-Specials angekündigt, in denen auf den "TV total"-Teil zu Beginn verzichtet wird. Stattdessen soll ausschließlich um die Million gespielt werden.

Insgesamt treten in beiden Ausgaben neun Prominente an - darunter übrigens nur eine Frau. So sind in der ersten Ausgabe Larissa Marolt, Joey Kelly, Mimi Kraus, Paul Janke und Luca Hänni mit dabei, ehe eine Woche später Tom Beck, René Casselly, Timur Ülker und Björn Werner gegen Stefan Raab antreten. Die Spielleitung übernimmt in der ersten Woche Elton, eine Woche später hat Jan Köppen das Sagen.

Die Specials dürften auch mit Blick auf die Quotenentwicklung von "Du gewinnst hier nicht die Million" interessant sein. Zuletzt hatte die Show erstmals nur noch einen einstelligen Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verzeichnet - und im Fernduell mit "TV total" ist Stefan Raab inzwischen klar zurückgefallen. Ob mit dem Fokus auf die Spiele und mit zusätzlichem Promi-Faktor die Trendwende eingeleitet werden kann, bleibt freilich abzuwarten.

Unterdessen hat Stefan Raab jüngst auch eine dritte Ausgabe von "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" angekündigt - allerdings erst für den Sommer. Die nächste Folge soll am 23. August zu sehen sein. Auch hier legen RTL und Raab Entertainment offenbar noch einmal Hand an: Geplant ist laut Raab nämlich eine "ganz, ganz spezielle Spezial-Folge".