AgileTV und Canal+ Germany - bislang bekannt als M7 Deutschland - bringen eine gemeinsame IPTV-Plattform unter dem Namen "The Entertainment Hub" an den Start. Sie wenden sich dabei nicht an Endkunden, sondern an Netzbetreiber, die sich gerne auf ihre Breitbanddienste konzentrieren wollen, während AgileTV die TV-Bereitstellung übernimmt und Canal+ Germany für die entsprechenden Inhalte sorgt und auch die Marketing-Aspekte verantwortet.

"Für Netzbetreiber ist es essenziell, ein hochmodernes TV-Produkt bereitzustellen. Dies erfordert eine skalierbare Plattform und den Zugang zu Premium-Inhalten. The Entertainment Hub bietet genau diese perfekte Kombination mit einem B2B-Service, der optimal auf die Bedürfnisse der Netzbetreiber zugeschnitten ist", sagt Marco Hellberg, Geschäftsführer von Canal+ Germany, anlässlich der Vorstellung in Frankfurt.

"Diese Zusammenarbeit gewährleistet eine nachhaltige und zukunftsorientierte Lösung, die Betreibern hilft, in dem sich schnell verändernden Entertainment-Ökosystem an der Spitze zu bleiben. Sie wird die TV-Distribution in Deutschland, Österreich und der Schweiz neu definieren", ergänzt Ruben Señor-Megias, CSO von AgileTV.