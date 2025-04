am 02.04.2025 - 08:23 Uhr

Fußball-Fans können bald die Sunday Night Games der Major League Soccer (MLS) bei Sportdigital Fußball sehen. Der Sender hat sich jetzt die entsprechenden Rechte gesichert. Los geht’s in der Nacht vom 6. auf den 7. April mit dem Spiel zwischen Inter Miami und dem Toronto FC, bei Miami stehen mittlerweile Lionel Messi und Luis Suarez unter Vertrag. Aus Deutschland spielt auch Marco Reus in der MLS.

Insgesamt wird Sportdigital Fußball mindestens 20 Live-Spiele aus der MLS übertragen. Bereits jetzt steht fest, dass am 19. Mai und 11. August erneut Spiele von Inter Miami gezeigt werden. Der amtierende MLS-Meister, Los Angeles Galaxy, unter anderem mit Ex-BVB-Star Marco Reus, wird am 5. Mai in der Partie gegen Kansas City live zu sehen sein.

Sportdigital-Geschäftsführer Gisbert Wundram sagt: "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unseren Zuschauern jede Menge spektakuläre Spiele und große Namen des Weltfußballs aus der Major League Soccer live präsentieren können. Spieler wie Messi, Reus, Suarez, Alba oder Busquets haben viele Titel gewonnen und unzählige Fans mit ihrem Können begeistert. Bei unseren Übertragungen gibt es nun wöchentlich ein Wiedersehen mit diesen Topstars."

Sportdigital zeigt sich damit weiterhin äußerst umtriebig auf dem internationalen Sportrechtemarkt. Erst vor einigen Tagen wurde bekannt, dass sich das Unternehmen umfassende Live-Rechte an der Major League Baseball (MLB) gesichert hatte (DWDL.de berichtete). Auch das Six-Nations-Turnier im Rugby lief zuletzt bei Sportdigital, das zusätzlich dazu die NASCAR-Rennserie bis einschließlich 2027 verlängern konnte. Bereits Ende 2024 hatte man die Asian Football Confederation langfristig bis 2029 verlängert.