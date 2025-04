Für 2025 hat Joyn-Programmchef Thomas Münzner jüngst im DWDL-Interview weitere Realityshows angekündigt, darunter auch "Match my Ex". Dabei handelt es sich um eine Erweiterung des Kosmos von "Match in Paradise", einer Dating-Realityshow aus Österreich, die Münzners Angaben zufolge "auch bei unserem deutschen Publikum gut ankam".

Nun steht fest, wann es losgeht: Joyn zeigt "Match my Ex" ab Donnerstag, den 1. Mai. "Es geht um Ex-Paare, die gegenseitig darüber entscheiden, wer gedatet wird. Das ist ein schöner Twist, der das Genre noch einmal gut erweitert", sagte Münzner über das Format. Als Location dient eine Villa auf Kreta, in der die Verflossenen festlegen, mit welchen Realitystars ihre früheren Geliebten ein Match eingehen und Partner-Challenges bewältigen müssen. Dabei soll die Frage beantwortet werden, ob es die Ex-Paare schaffen, alte Wunden zu heilen und neue Romanzen einzugehen. Wer in der "X-Night" ohne Match bleibt, muss die Villa hingegen verlassen.

Zu den Realitystars, die ihre oder ihren Ex verkuppeln wollen, gehören Tara Tabitha ("Reality Backpackers") und Kaan Aktas ("Are You The One?"), Sandra Sicora ("Temptation Island VIP") und Flocke ("Forsthaus Rampensau Germany"), Jennifer Iglesias ("Promi Big Brother") und Lukas Baltruschat ("Prominent getrennt"), Zoe Saip ("Match in Paradise") und Barna Fenyvesi ("Match in Paradise") sowie Bellydah ("Reality Shore") und Jermaine Diallo ("Reality Shore").

Produziert wird "Match my Ex" von der zu Leonine gehörenden Produktionsfirma Madame Zheng, die auch schon hinter dem österreichischen Format "Match in Paradise" steht und darüber hinaus auch "Forsthaus Rampensau" verantwortet.