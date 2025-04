"Beste Serienunterhaltung im Kinoformat" verspricht das ZDF mit "Paris Has Fallen" - und hat sich dementsprechend auch folgerichtig dafür entschieden, die acht Folgen der Serie auf dem "Montagskino"-Sendeplatz zu zeigen. Ab dem 5. Mai laufen somit also immer montags ab 22:15 Uhr zwei Folgen von "Paris Has Fallen", online zum Abruf verfügbar sein werden alle Folgen schon kurz zuvor ab dem 3. Mai um 10 Uhr morgens.

"Paris Has Fallen" ist die TV-Fortsetzung des actionreichen Kino-Franchises, zu dem "Olympus Has Fallen" von 2013, "London Has Fallen" von 2016 und "Angel Has Fallen" von 2019 gehören. Gerard Butler war dort jeweils in der Rolle des Secret-Service-Agenten Mike Banning zu sehen. Für die Serie steht er nun nicht vor der Kamera, war aber als einer der Executive Producer hinter den Kulissen mit an Bord.

In "Paris Has Fallen" verbreitet ein ehemaliger Fremdenlegionär mit einem gnadenlosen Rachefeldzug Angst und Schrecken. Jacob Pearce (Sean Harris) will die Verantwortlichen für sein jahrelanges Martyrium in einem Taliban-Gefängnis und ein Autobomben-Attentat, das ihm seine Lebensgefährtin nahm, zur Rechenschaft ziehen. Eine Taskforce um den Personenschützer Vincent Taleb (Tewfik Jallab) und die MI6-Agentin Zara Taylor (Ritu Arya) versucht, die Hintergründe aufzuklären und die terroristischen Aktivitäten von Pearce zu stoppen – ansonsten droht der Stadt Paris eine Katastrophe.

In Frankreich lief die Serie bereits im Herbst vergangenen Jahres bei Canal+. Obwohl das ZDF als Koproduzent mit an Bord war, blieb auch die Deutschlandpremiere zunächst einem Angebot von Studiocanal vorbehalten: Ende letzten Jahres liefen die Folgen schon auf dem Allstars-Channel, der bei Prime Video abonnierbar ist. Der Großteil dürfte die Serie nun aber wohl trotzdem erst beim ZDF sehen. Eine zweite Staffel ist übrigens schon in Arbeit.