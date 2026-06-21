Der Blick auf die Tagesmarktanteile vom Samstag (täglich in der DWDL-Zahlenzentrale zu finden) unterstreicht die Dominanz des ZDF vor allem beim jungen Publikum eindrücklich: Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte das ZDF hier 46,2 Prozent. Das zweitplatzierte RTL lag bei 3,4 Prozent. Etwas weiter hinten im Feld fällt aber ein anderer Sender ins Auge: ZDFneo lag in der jungen Altersgruppe bei 2,3 Prozent. Zum Vergleich: Der Monatsschnitt von ZDFneo schwankte in diesem Jahr bislang zwischen 1,7 und 2,0 Prozent, trotz WM war ZDFneo am Samstag also zumindest beim jungen Publikum überdurchschnittlich erfolgreich.

Zu verdanken ist das unter anderem "Terra X", das große Teile des Tagesprogramms füllte. Schon am Morgen kam "Ein perfekter Planet - Sonne" auf sehr gute 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Unser perfekter Planet - Ozeane" ab 11:10 Uhr auch noch auf 6,1 Prozent. 190.000 sahen hier insgesamt zu. Am Nachmittag stand dann "Unsere Kontinente" auf dem Programm. Hier war die Folge über Afrika am erfolgreichsten: 330.000 sahen ab kurz vor 15 Uhr zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte auf herausragende 8,2 Prozent.

Als es ab 16:22 Uhr dann in "Terra X: Faszination Erde" um die Galapagos-Inseln ging, lag der Marktanteil beim jungen Publikum bei stolzen 7,8 Prozent. 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier insgesamt dabei. Doch auch eine "MaiThink X"-Wiederholung am Vorabend wusste mit 4,5 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren zu überzeugen, "Die glorreichen 10: Die größten Rätsel der Geschichte" punktete danach noch mit 3,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, auch "Sketch History" schlug sich mit 2,0 Prozent am Vorabend noch wacker.

In der Primetime setzte ZDFneo dann auf "Star Trek". Der Film "Treffen der Generationen" lockte immerhin 360.000 Trekkies an, was für 1,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen reichte. Gegen das Deutschland-Spiel ab 22 Uhr konnte dann aber auch ZDFneo nichts mehr ausrichten: "Star Trek - Der Erste Kontakt" musste sich hier mit 0,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben. Insgesamt sahen immerhin trotzdem noch 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;