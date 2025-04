Ab Anfang Juni nimmt ZDFneo eine neue Comedyserie ins Programm. "Tschappel", so der Titel, läuft jeweils dienstags um 21:45 Uhr in Doppelfolgen. Los geht es am 3. Juni. Streamen lässt sich die komplette Serie allerdings bereits ab Freitag, den 23. Mai.

Der ungewöhnliche Serientitel ist ein schwäbischer Ausdruck für einen "Trottel" oder "Depp". Und genau diesen spielt Jeremias Meyer in dieser Serie, die die erste Produktion der im Juni 2022 von Charlotte Groth und Maximilian Greil gegründeten Produktionsfirma LAX Entertainment - einer Tochter der ndF - ist und bei der sie gemeinsame Sache mit Apollonia Film machen, deren Produzenten Paul Beck und Marius Beck sind.

Und darum geht's: Carlo (Jeremias Meyer) steht kurz vor einem heiß ersehnten und lange erspartem Work-&-Travel-Jahr in Australien. Genau das macht nämlich sein Schwarm Pia. Davon erhofft er sich all das, was ihm die schwäbische Provinz bisher vorenthielt: Surfen, Sex und Selbstbestimmung. Doch der Traum zerplatzt, als er in der Nacht des Abiballs den geliebten Oldtimer seines Vaters Rainer zu Schrott fährt. Zum Abstottern des Schadens wird Carlo zu einem Sommer mit Work-ohne-Travel in der Gastwirtschaft seiner Eltern Rainer und Sabine verdonnert, sodass Carlo ausgerechnet in seiner Heimat Hintervorderbach neu anfangen muss. Hilfe bekommt er dabei unter anderem von seiner unkonventionellen Tante Gabi und seinen beiden besten Freunden Aydin und BlaBla.

Die Drehbücher zu "Tschappel" schrieben Marius Beck und Marc Philip Ginolas. Regie führen Marc Philip Ginolas und Carly Coco. In weiteren Rollen sind unter anderem Sebastian Doppelbauer, David Ali Rashed, Bernd Gnann, Bärbel Stolz, Nina Gnädig, Mina-Giselle Rüffer, Lukas "Cossu" Staier, Alexander Schubert und Harald Schmidt zu sehen.