ProSiebenSat.1 hat sich überraschend die Übertragungsrechte für die Welt- und Europameisterschaften im Basketball gesichert. Die Rede ist von einem "langfristigen Vertrag", den der Medienkonzern mit der Fédération Internationale de Basketball (FIBA) geschlossen hat. Das Rechte-Paket beinhaltet unter anderem die Live-Übertragungen aller Partien der deutschen Nationalmannschaften im Free-TV - und zwar von Frauen und Männern gleichermaßen. So wird die Sendergruppe zum Auftakt der Kooperation die Heim-WM der Frauen in Deutschland zeigen, es folgen folgen die Weltmeisterschaft der Männer und die EM der Frauen 2027, die Olympia-Qualifikationsturniere 2028 sowie die Basketball-Europameisterschaften 2029.

Neben den deutschen Spielen hat sich die Sendergruppe auch die Rechte an ausgewählten Viertel- und Halbfinalspielen gesichert und kann die Partie zusätzlich auf seinem Streamingdienst Joyn übertragen. Die Telekom bleibt indes auch künftig an Bord und hat die Pay-Rechte bis 2029 verlängert. Dort werden weiterhin alle Spiele der Turniere zu sehen sein. Dazu kommen alle deutschen Spiele der verschiedenen Qualifikationsturniere, die live und exklusiv auf den Plattformen der Telekom gezeigt werden. Der neue vierjährige Übertragungszyklus beginnt im kommenden November. Bereits zu Jahresbeginn hatte die Telekom die Verlängerung der Euroleague-Rechte ebenso bis 2029 verkündet. Auch weiterhin umfasst das Paket sämtliche Live-Spiele der europäischen Basketball-Liga.

Mit Blick auf Welt- und Europameisterschaften hält die Telekom unterdessen in der aktuellen Rechteperiode noch sämtliche Live-Rechte. Im Zuge dessen einigte sich der Konzern gerade erst mit RTL auf eine Sublizenz, sodass der Privatsender bei der kommenden WM der Männer im August und September zahlreiche Spiele übertragen wird (DWDL berichtete). Schon 2022 hatte RTL kurzerhand mehrere EM-Spiele in einer Sublizenz von der Telekom erworben und damit in der Spitze bis zu 4,15 Millionen Fans erreicht. Auf solche Quoten-Erfolge wird man durch den jetzt bekannt gewordenen Rechte-Deal künftig also in Unterföhring hoffen - erst recht, seit die deutschen Basketball-Männer 2023 den WM-Titel errangen.

"Sichtbarkeit deutlich erhöhen"

Dass sich Telekom und ProSiebenSat.1 in der kommenden Periode die Rechte teilen, ist offensichtlich ganz im Sinne des Basketball-Weltverbands. "Wir freuen uns, dass wir auf unserer starken Partnerschaft mit der Deutschen Telekom aufbauen und mit dem Engagement von ProSiebenSat.1 die Sichtbarkeit in Deutschland deutlich erhöhen können. Diese Kombination wird die Qualität des FIBA-Erlebnisses für die Fans in Deutschland weiter verbessern", sagte Frank Leenders, Generaldirektor der FIBA Media and Marketing Services.

Dorothea Jacob, VP Proposition & Content bei MagentaTV: "Wir setzen eine sehr gute, kontinuierliche Zusammenarbeit seit 2015 mit der FIBA und einem noch größeren Rechte-Paket fort. In diesen zehn Jahren wurde das Live-Angebot inhaltlich bei MagentaSport und MagentaTV so gut weiterentwickelt, dass Basketball auch in Deutschland sehr viel beliebter geworden ist. Die neue Vereinbarung bis 2029 schafft ein hohes Maß an Verlässlichkeit für unsere Partner, den Deutschen Basketball Bund, für die Fans und die Zuschauer: das beste Basketball-Live-Angebot gibt es langfristig bei MagentaTV und MagentaSport. Der Fokus liegt auf den deutschen Nationalmannschaften. Wir haben durch unsere bisherigen Übertragungen auch erkennen können, dass Spiele mit rein internationalen Top-Teams in der EuroLeague und bei Europa- und Weltmeisterschaften für unsere Zuschauer immer beliebter werden."