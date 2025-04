Eurosport hat Holger Speckhahn als Moderator seiner Berichterstattung rund um den Giro d'Italia verpflichtet. Wie der Sender mitteilte, soll Speckhahn vom 9. Mai bis 1. Juni für die tägliche Liveshow "Vélo Club" vor der Kamera stehen. Zusammen mit Experten meldet er sich demnach im Anschluss an jede der 21 Etappen aus dem Studio, um eine halbe Stunde lang über Highlights, entscheidende Rennszenen und Reaktionen zu berichten.

Holger Speckhahn übernimmt die Aufgabe von David Marcour, der bis dato neben seiner Hauptrolle als Executive Producer bei Warner Bros. Discovery den "Vélo Club" auch als Moderator präsentiert hatte, sich nun aber wieder komplett auf die Redaktionsleitung der Live-Produktion fokussieren soll. "Ich freue mich riesig, Teil des Eurosport-Teams zu werden und mit dem Giro d’Italia eines der prestigeträchtigsten Radrennen der Welt begleiten zu dürfen", sagte Speckhahn. "Der Radsport fasziniert mich schon lange – die Kombination aus sportlicher Höchstleistung, Taktik und Dramatik ist einfach einzigartig."

Jochen Gundel, Director Sports bei Warner Bros. Discovery in Deutschland "Holger hat uns mit seiner enormen Leidenschaft, Fachwissen und Enthusiasmus für unsere Radsport-Berichterstattung bei Eurosport schnell überzeugt. Unsere Zuschauer können sich auf packende Diskussionen, exklusive Einblicke und jede Menge Fachwissen im 'Vélo Club' freuen. Wir sind überzeugt, dass Holger perfekt zu Eurosport und unserer Radsport-Community passt und wir die Begeisterung für den Radsport weiter ausbauen können."

Speckhahns TV-Karriere begann in den 90er Jahren bei MTV, später moderierte er die Musikshow "Pop of the Tops" bei RTL und das tägliche Quiz "Jeder gegen Jeden" in Sat.1. Inzwischen steht er für Eishockey- und Fußball-Übertragungen bei MagentaSport vor der Kamera und produziert mit seiner Firma Media and Rockets die Sendungen der Baller League in Deutschland und England.