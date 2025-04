Im Herbst 2018 stand zum ersten Mal zur Debatte, dass die Serie "Einstein" zur Vorlage für eine US-Serie werden könnte. Universal gab damals die Entwicklung einer möglichen Adaption für NBC in Auftrag und betraute mit "Shadowhunters"-Autor Michael Reisz und der langjährigen "CSI"-Produzentin Carol Mendelsohn auch namhafte Personen damit. Umgesetzt wurde das Projekt letztlich nicht - doch das Interesse aus Übersee blieb an der von Seven One Studios International vertriebenen Serie groß.

2019 arbeiteten dann die "Monk"-Produzenten für CBS an einer möglichen Adaption, ein weiteres Jahr später versuchten sich wiederum für CBS dann die Macher von "Insatiable" und "American Gothic" an einer US-Umsetzung. Doch auch hier blieb das Vorhaben in der Entwicklung oder Pilotierungsphase hängen. Mitte 2024 dann der nächste Anlauf: Erneut zeigte CBS Interesse und erneut widmeten sich mit Andy Breckman und Randy Zisk die beiden Macher von "Monk" dem Stoff, die auch schon 2019 an einer Adaption gewerkelt hatten.

Man produzierte einen Pilotfilm, der die Verantwortlichen von CBS offenbar überzeugt hat. Nun gab man jedenfalls grünes Licht für eine komplette erste Staffel, die in der kommenden Saison dann zu sehen sein soll. Mehr Details zur Programmierung dürfte es am 7. Mai geben, wenn CBS sein Programm für die Season 2025/26 veröffentlichen wird.

Während im deutschen Original Tom Beck die Rolle des Urenkels von Albert Einstein übernommen hatte, ist in der US-Version Matthew Gray Gubler für die Hauptrolle vorgesehen. Die Prämisse der Serie ist ebenso wie bei der deutschen Vorlage, die von Martin Ritzenhoff und Matthias Dinter geschrieben wurde: Einsteins Urenkel ist ebenso wie sein Urgroßvater ein Genie und arbeitet als exzentrischer Professor. Als der in Konflikt mit dem Gesetz gerät, geht er einen Deal mit der Polizei ein und hilft fortan als externer Berater bei der Lösung besonders kniffliger Fälle. Die weibliche Hauptrolle in den USA übernimmt Rosa Salazar.

Hierzulande ist die Serie "Einstein" längst Geschichte. Ursprünglich hatte Sat.1 2015 nur einen Film produzieren lassen, der allerdings so erfolgreich war, dass man eine komplette Serie in Auftrag gab. Hatte die erste Staffel noch recht gute Quoten einfahren können, so ging es schon zu Staffel 2 bergab. Die dritte Staffel lief dann noch schwächer, woraufhin Sat.1 2019 den Stecker zog.