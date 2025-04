Mit "Kaulitz & Kaulitz" brachten die beiden Tokio-Hotel-Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz im vergangenen Jahr etwas Hollywood-Glamour ins Reality-Genre. Die von Constantin Entertainment für Netflix umgesetzt Sendung erhielt dafür sogar eine Nominierung für den Deutschen Fernsehrpeis, wo man sich letztlich im Reality-Bereich allerdings den "Verrätern" von RTL geschlagen geben musste. Dass es weiter gehen würde, hatte Netflix trotzdem schon frühzeitig entschieden.

Nun gibt's auch einen Starttermin für die neuen Folgen: Ab dem 17. Juni heißt es bei Netflix wieder "The Party has arrived". In der Beschreibung der neuen Folgen heißt es: "Mit der zweiten Staffel Kaulitz & Kaulitz sind unsere Lieblings-Mäuse zurück und nehmen uns auch 2025 wieder mit in ihr aufregendes Leben zwischen Hollywood Hills und deutscher Heimat. Doch dieses Mal ziehen dunkle Wolken im Paradies auf. Wasserschaden und Liebeskummer, Geschwisterzoff und Konzertabsage – die Brüder stehen vor manchen Herausforderungen. Aber: The Show Must Go On!"

Regie führen Annika Blendl, Michael Schmitt und Pablo Ben Yakov, als Director of Photography zeichnen Johannes Obermaier und Mateusz Smolka verantwortlich. Die Redaktionsleitung liegt bei Janine Hiller, Herstellungsleiter ist Wolfgang Stemprech. Caroline Rußwurm und Per Lars Eppmann sind Executive Producer, als Produzent fungiert Otto Steiner.