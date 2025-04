Die 11. Ausgabe der Seriencamp Conference - und inzwischen bereits die dritte in Köln - rückt näher: Vom 3. bis zum 5. Juni geht es dann wieder um die Zukunft des fiktionalen, seriellen Erzählens in Europa. Neu eingeführt wird das Themenfeld Games & Series, dem man gleich einen ganzen Tag widmet: Der Donnerstag wird ganz im Zeichen der wachsenden Schnittmengen beider Medien, etwa im Hinblick auf IP-Adaptionen sowie neue Ansätze in Entwicklungsprozessen und Audience Design, stehen.

In Sessions wie “Community-Building, Audience Design & Prototyping – What Games & Series Can Learn From Each Other” und “IP-Building is World-Building – Strategies for Creating Brands and Story Worlds” wird untersucht, wie sich beide Formate durch gemeinsame Werkzeuge, Zielgruppen und kreative Prozesse gegenseitig bereichern und inspirieren können.

Internationale Koproduktionen stehen an den Tagen zuvor unter anderem in etablierten Formate wie "Next From" und "Work in Progress" im Mittelpunkt, die exklusive Einblicke in noch in Entwicklung befindliche Projekte versprechen. Mit dabei sind diesmal "Mozart Mozart" (ARD, ORF, Story House Pictures), "We Come in Peace" (TV4, ZDF), "Ku'damm 77" (UFA, ZDF) und "Alphamännchen" (Netflix, Geißendörfer Pictures). Zudem gibt's eine Co-Production Case Study zur kommenden Serie "Weiss & Morales" (RTVE, Portocabo, Nadcon, ZDF und ZDF Studios).

Bei "Meet the Comissioners" stellen Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher europäischer Sender ihre Programmstrategie kurz vor. Zugesagt haben wir SRF, TV 2 Dänemark, WDR, NRK, NDR, France Télévisions, YLE, ARD Degeto, SWR, ZDF, VRT, ORF, ARTE und RAI.

Unter der Überschrift "Innovation in a Disrupted Industry" geht's um die sich wandelnden Marktbedingungen - und wie man am besten auf sie reagiert, von Storytelling bis Monetarisierung. In diesem Zusammenhang stellt Johanna Koljonen den neuen "Nostradamus Report" vor und es warten Sessions wie "Marketing Your Series – How to Cut Through the Clutter and Find Your Audience" und "Empowering Creatives, Packaging Success – Business Models for the New Market Reality".

Einblicke verspricht auch ein Panel mit Steve Matthews (Head of Scripted, Creative, Banijay Entertainment) und Tim Biedert (former Director, Productions & Development, Paramount) zum Thema “20 Reasons Why Your Project Got Rejected & 10 Strategies To Get a Green Light” sowie ein Fireside Chat mit Johannes Jensen, dem neuen Head of Scripted, Business bei Banijay Entertainment. Ein Panel wird sich mit der internationalen Erfolgsgeschichte von "Ghosts" beschäftigen, das unlängst auch hierzulande adaptiert wurde. Zu den Panelist:innen gehören Charles Harrison (International Scripted Format Producer, BBC Studios), Eva Holtmann (Head of Fiction, BBC Studios Germany) und Anke Hirschel (Commissioning Editor, WDR).

Neben dem Bühnenprogramm bietet der Projektmarkt Story Exchange Pitching-Events und Networking-Möglichkeiten für Produzentinnen, Autoren und Creator, um ihre Ideen Entscheidungsträgern verschiedener internationaler Unternehmen vorzustellen. Die diesjährige Co-Production Jury, bestehend aus Emmanuel Eckert (Mediawan Rights), Maria Cervera (Cattleya Producciones/ITV Studios), Pernille Bech Christensen (TV 2 Dänemark) und Henrike Vieregge (WDR), hat acht internationale Projekte ausgewählt, die live auf der Bühne präsentiert werden. Parallel dazu werden beim bekannten Writers' Vision Pitch acht Projekte vorgestellt, die von der Jury bestehend aus Gabor Krigler (Joyrider), Lenka Szántó (tv Nova/VOYO), Sophie Toth (shining nice) und Thomas Kren (Bavaria Fiction) ausgewählt wurden.