Disney+ ist aktuell auf Werbetour für die zweite und und finale Staffel der "Star Wars"-Serie "Andor". Nun ist man dabei auch eine Kooperation mit dem Sport-Streamingdienst DAZN eingegangen. Diese Kooperation sieht unter anderem vor, dass DAZN am 4. Mai in der Halbzeitpause der Bundesligapartie zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg einen neuen Spot zur zweiten Staffel von "Andor" zeigt.

Darüber hinaus stellt DAZN seinen zahlenden Nutzerinnen und Nutzern dann auch die ersten drei Folgen der ersten "Andor"-Staffel zum Abruf bereit. Interessierte können dann bis zum 11. Mai in die Serie reinschnuppern. Wer die restlichen Folgen sehen will, muss zu Disney+ wechseln, wo seit dem 23. April die ersten Folgen der zweiten Staffel zu sehen sind. Seither werden wöchentlich neue Episoden veröffentlicht. Angesiedelt ist die Serie vor den Ereignissen von "Rogue One: A Star Wars Story". Die Kooperation zwischen Disney und DAZN findet am sogenannten "Star Wars Day" statt, der am Samstag über die Bühne geht.

"Mit DAZN haben wir einen starken Kooperationspartner an unserer Seite, mit dem wir innovative und kreative Marketinginitiativen zu unseren Disney+ Inhalten in einem sportlichen Umfeld umsetzen und damit für beide Seiten zusätzliche Zielgruppen erschließen. Gemeinsam schaffen wir für Fans aus Entertainment und Sport somit einen emotionalen Mehrwert, der verbindet. Das unterstreicht auch die neueste Zusammenarbeit zur zweiten Staffel der Emmy nominierten Thriller-Serie ‘Andor’ von Lucasfilm", sagt Johanna Pfeiffer, VP Marketing, The Walt Disney Company GSA

Und Haruka Gruber, SVP Media Central EU bei DAZN, ergänzt: "DAZN ist mehr als Live-Sport – wir sind die Heimat für alle, die Sport und Entertainment auf einem neuen Level erleben wollen. Gemeinsam mit Disney+ haben wir gezeigt, wie wirkungsvoll Marken ihre Inhalte bei uns inszenieren können – eingebettet in hoch-emotionale Sportmomente und im perfekten Zielgruppen-Umfeld. Der Super Bowl Moment im Bundesliga-Kontext – und das am Star Wars Day – ist ein Paradebeispiel für kreative Markenplatzierung mit echtem Impact."