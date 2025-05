Eine Keynote von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst eröffnet am 3. Juni die diesjährige ANGA COM, die ihr medienpolitisches Kongressprogramm in diesem Jahr weiter ausgebaut hat. In der ersten Juni-Woche zieht die Kongressmesse für Breitband, Fernsehen und Online wieder mehr als 22.000 Besucherinnen und Besucher an; neben der Messe eben auch mit Diskurs und Impulsen auf den diversen Bühnen zu Themen wie Distribution, Inhalte, Rahmenbedingungen und Reichweitenmessung. Mit dem exklusiven Medienticket können Leserinnen und Leser des Medienmagazins DWDL.de auch in diesem Jahr günstiger dabei sein. (Infos dazu am Ende dieses Artikels).

© ANGA COM

Unter dem Titel "Quo Vadis WDR?" gibt WDR-Intendantin Katrin Vernau ihr erstes großes Interview auf der Bühne eines Medienkongresses nach einigen Monaten im Amt. Vernau ist seit Anfang des Jahres Intendantin des WDR und folgte in dieser Position auf Tom Buhrow. Mit DWDL.de-Chefredakteur Thomas Lückerath wird sie am ersten Tag der ANGA COM auf der Bühne von Saal 1 über verschiedene Themen sprechen, von den spezifischen Herausforderungen für den WDR über die allgemeinen Herausforderungen, vor denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht.

© ANGA COM

Der prominent besetzte Mediengipfel ist mit den drei Schlagworten "Content, Streaming, Transformation" versehen. Es diskutieren Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director bei Warner Bros. Discovery, Henrik Pabst, Geschäftsführer und Chief Content Officer bei der Seven.One Entertainment Group, Disneys DACH-Chefin Eun-Kyung Park, Prime-Video-Chef Christoph Schneider und Sky-COO Elke Walthelm. Wie viele Streamingdienste verträgt der Markt? Und welche Inhalte gewinnen Aufmerksamkeit? Und erlebt das Lineare ein Comeback? Moderiert wird der Mediengipfel von DWDL.de-Chefredakteur Thomas Lückerath.

© ANGA COM

Rechtlich interessant wird es am ersten Tag der ANGA COM um 14:15 Uhr, wenn drei Vorträge zu den Themen Embedding, Weitersendung und Künstliche Intelligenz stattfinden. KI ist aktuell ohnehin gerade ein großes Trendthema, an dem kein Unternehmen vorbeikommt. Embedding und seine rechtlichen Folgen wurden in den zurückliegenden Wochen und Monaten stark diskutiert, als Joyn ohne Einverständnis von ARD und ZDF deren Mediatheken in das eigene Angebot integriert hatte. Michael Müller Chief Officer Regulatory Affairs, External & Governmental Relations bei ProSiebenSat.1 Media SE, spricht in seinem Vortrag nicht nur über das Embedding, sondern auch über den Reformstaatsvertrag, der auch das Thema Embedding erwähnt.

© ANGA COM

Das Ende des Nebenkostenprivilegs im vergangenen Jahr beschäftigt die Branche noch immer. Ein Jahr später will man nun auf die TV-Distribution im Jahr 2025 blicken und darauf schauen, was sich durch das Ende des Nebenkostenprivilegs geändert hat. Mit dabei sind Zattoo-CEO Roger Elsener, Marco Hellberg, Chef von Canal+ Deutschland, Stephan Kalleder, Senior Director Products & Growth bei Tele Columbus, Ocilion-Geschäftsführer Hans Kühberger, Maren Pommnitz, Director Home Connectivity & Entertainment bei Vodafone Deutschland sowie Andre Prahl, Chief Distribution Officer bei RTL Deutschland. Moderiert wird dieses Panel von Goldmedia-Geschäftsführer André Wiegand.

© ANGA COM

Um die Zukunft der Reichweitenmessung für Fernsehen, Streaming und Online geht es am Mittwoch, den 4. Juni, bei einem Panel, auf dem Michael Burst, Senior Vice President Corporate Services bei RTL Deutschland, Marin Curkovic, CEO & Co-Founder von all eyes on screens (früher AdScanner), OWM-Geschäftsführerin Susanne Kunz, AGF-Chefin Kerstin Niederauer-Kopf sowie Sabine Lipken, Managing Director bei der GroupM und Guido Modenbach, EVP Research, Analytics & Consulting bei der Seven.One Entertainment Group & Geschäftsführer bei Seven.One Media diskutieren. Wie muss digitale Reichweite gemessen werden? Welche Währung gewährleistet eine Abbildung der Nutzung über das lineare hinaus?

... und noch viel mehr

Und auch sonst bietet die ANGA COM für Medieninteressierte einige spannende Panels im Kongressprogramm. DWDL.de-Chefreporter Torsten Zarges moderiert ein Panel zu KI und wie diese die Medienbranche verändert. Hier diskutieren unter anderem ntv-Chefredakteur David Whigham und ProSiebenSat.1-Redaktionsleiterin Maren Langbehn. Um Sport als Game Changer digitaler Geschäftsmodelle geht es auf einem Panel, bei dem unter anderem Charly Classen, Executive Vice President Sport & Customer Operations von Sky Deutschland sowie Lisa Eller, Vice President Advertising bei DAZN sprechen. Über Regeln, die der Medienmarkt braucht, diskutieren der VAUNET-Vorstandsvorsitzende Claus Grewenig, WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn und Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen.

"Data driven Advertisement für Streaming und TV" heißt ein weiteres Panel, das am zweiten Tag der ANGA COM stattfindet. Hier unter anderem mit Zattoo-COO Jörg Meyer, Sky-Media-Chef Michael Radelsberger, Ad-Alliance-Geschäftsführer Frank Vogel und Nicole Agudo Berbel, Geschäftsführerin & Chief Distribution Officer bei Joyn / Seven.One Entertainment Group. Unter dem Titel "Corporate Media vs. Creator Media: Strategies for Success in a Changing Media Landscape" diskutieren Joyn-Programmchef Thomas Münzner, Sky-Unterhaltungschef Christian Asanger, Banijay-Media-Chef Christian Nienaber und Haruka Gruber, Senior Vice President Media Central Europe bei DAZN.

Nur bei DWDL.de: Das günstige Medienticket

das neue Medienticket um die größte Kongressmesse Europas zum Thema Breitband, Fernsehen und Online kennenzulernen: Eine Dauerkarte Neben dem frei zugänglichen Angebot für Young Professionals unter 30 Jahren, die für nur 40 Euro (inkl. MwSt) dabei sein können, gibt es exklusiv für Leserinnen und Leser des Medienmagazins DWDL.de, die in der Medienbranche arbeiten und in den vergangenen Jahren noch nicht bei der ANGA COM waren,um die größte Kongressmesse Europas zum Thema Breitband, Fernsehen und Online kennenzulernen: Eine Dauerkarte für das gesamte Kongressprogramm vom 3. bis 5. Juni im Kongresszentrum Nord der Kölnmesse sowie Zugang zur Ausstellung in den Messehallen gibt es für nur 130,00 Euro (inkl. MwSt.) statt regulär 270 Euro.