Die digitalen Publishing-Angebot der Bauer Media Group werden neuerdings schrittweise der digitalen Reichweitenmessung durch die Die AGF Videoforschung unterzogen. Dabei geht es um Online-Angebote wie "Lecker.de", "TVMovie.de", "Wunderweib", "Cosmoplitan.de" und "Bravo.de", um deren Vermarktung sich die Ad Alliance von RTL Deutschland kümmert.

Die AGF hatte den AGF X-Reach bereits 2021 ins Leben gerufen - mit dem Ziel, neben TV- und Videoinhalten auch die Nutzung von Webseiten und den darauf ausgespielten Werbemitteln zu erfassen. Seit knapp zwei Jahren liefert das System kontinuierlich belastbare Nutzungsdaten. Die Integration der Bauer-Angebot unterstreiche, dass für eine Teilnahme am AGF-Messsystem kein TV-Angebot unter Messung erforderlich ist, erklärte die AGF.

"Die Relevanz digitaler Angebote wächst stetig, daher freuen wir uns sehr über die Integration der Angebote der Bauer Media Group in die AGF X-Reach-Messung", so Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung. "Neben der Erweiterung unseres Datenbestandes ist perspektivisch auch die Integration der AGF X-Reach-Daten in die 'Best for Planning' möglich. Das schafft für Medienhäuser, Planer und Werbungtreibende ebenfalls eine fundierte Grundlage für Planungsvorhaben."

Frank Vogel, Geschäftsführer der Ad Alliance, sieht in dem Schritt eine Stärkung der Transparenz in der Medienlandschaft. Und Stefan Betzold, Chief Product Marketing Officer der Bauer Media Group, erklärte: "Durch die Integration unserer digitalen Angebote in die AGF-Messung schaffen wir für unsere Marken eine nachvollziehbare Datenbasis, die die Vergleichbarkeit im Markt erhöht und unseren Werbepartnern eine präzisere digitale Mediaplanung ermöglicht."